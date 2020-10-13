السلطات الفرنسية تنوي طرد 231 أجنبيا متطرفا

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن وزير الداخلية جيرالد درمنان، الثلاثاء، أن "علينا طرد" 231 أجنبيا موجودا على الأراضي الفرنسية في شكل غير قانوني تتم ملاحقتهم بتهمة التطرف، بينهم 180 في السجن حاليا.

وأضاف لدى كشف أرقام لنشاط قوات الأمن: "يبقى اليوم 231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه بتطرفهم".

وأوضح أنهم مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأهداف إرهابية. وتابع أن 428 من هؤلاء طردوا.

ومطلع الشهر الحالي قدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطة عمل ضد "الانعزالية الإسلامية"، معلنا تدابير عديدة مثل إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.

وتتعرض الحكومة لانتقادات من اليمين لتراخيها، ومن قسم من اليسار لوصم المسلمين.