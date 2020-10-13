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الرئيسية | خارج الحدود | السلطات الفرنسية تنوي طرد 231 أجنبيا متطرفا

السلطات الفرنسية تنوي طرد 231 أجنبيا متطرفا

السلطات الفرنسية تنوي طرد 231 أجنبيا متطرفا
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:53

أعلن وزير الداخلية جيرالد درمنان، الثلاثاء، أن "علينا طرد" 231 أجنبيا موجودا على الأراضي الفرنسية في شكل غير قانوني تتم ملاحقتهم بتهمة التطرف، بينهم 180 في السجن حاليا.

وأضاف لدى كشف أرقام لنشاط قوات الأمن: "يبقى اليوم 231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه بتطرفهم".

وأوضح أنهم مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأهداف إرهابية. وتابع أن 428 من هؤلاء طردوا.

ومطلع الشهر الحالي قدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطة عمل ضد "الانعزالية الإسلامية"، معلنا تدابير عديدة مثل إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.

وتتعرض الحكومة لانتقادات من اليمين لتراخيها، ومن قسم من اليسار لوصم المسلمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - محمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:01
ونعم القرار .....بلايصهم ياخدهوم وحدين باغيين يخدمو وينقدو عاءلاتهم
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19
2 - كورونا وماكرون كرمونا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:05
ومطلع الشهر الحالي قدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطة عمل ضد "الانعزالية الإسلامية"، معلنا تدابير عديدة مثل إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة (بالتوقيع) على
(ميثاق العلمانية)، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي. بعدما صفعته الفرنسية (صوفيا) مريم باسلامها يريد أن ينتقم من الإسلام والمسلمين كعادته وبشتى الطرق،حسبنا الله ونعم الوكيل
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-3
3 - المراكشي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:11
أكثر من 120 ألف شخص في وضعية غير قانونية !!!! صينيين و أفارقة و أسيويين ووووو فرنسا تنهار إقتصاديا حزب الجبهة الوطنية يقول من دخل فرنسا بدون عقد شغل أو إستضافة سيرحل الى بلده سنأخذ بطاقة الإقامة و سيرجع الى
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9
4 - Isamine الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:24
لا مكان للإقامة للمتطرفين لا في المغرب، لا فرنسا ولا أي بلاد. يحرضون لقتل الأبرياء ويشوهون الإسلام.

من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيي الناس جميعا.
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11
5 - الحسين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:26
دولة فرنسا هي الوحيدة التي أخذت على عاتقها محاربة الإسلام وليس فقط المسلمين منذ زمن بعيد وقد قتلت مليون او اكثر مسلم في الجزائر وغيرها. والدولة الوحيدة في العالم الذي تركز في محاربتها للاسلام على الإعلام في مستعمراتها السابقة فمثلا في المغرب لا يمر شهرا الا ونسمع ان فرنسا أقامت معرضا هناك وهناك ومسرحا هنا وهناك. وغالبية برامج قناتها 24 يركز وموجه لزعزعة هوية وثقافة المغاربة الإسلامية وتستضيف العلمانيين المتطرفين لمهاجمة الإسلام
ونقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
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1
6 - لا التطرف ولا للعلمانية الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:28
لكن لا ثم لا ثم لا للعلمانية العلمانية علمانيتهم هم احرار لا يجب أن تفرض علينا أو على أحد ما.
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-11
7 - محمدين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:28
فرنسا أكثر الدول حقدا على المسلمين ولها تاريخ أسود في تصفيتهم وقتلهم وستستمر هذه السياسة العنصرية المقيتة سواء كان ماكرون أو كانت لوبان
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-2
8 - من فرنسا... الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:38
بﻻد وﻻدة حقوق الإنسان ... سيتم طردهم واغلبهم من جنسية فرنسية !! تسحب منهم الجنسية نهائيا ويطردون إلى اوطانهم ، وﻻ غرب اننا سمعنا من قبل احد الوزيرات السابقة تدعوا إلى إبادة الداعشيين الأوربيين وعدم قبولهم !! اما في أمريكا السجون والتعذيب والتصفية الجسدية ... على عينك ابن عدي !! اما نحن عندنا مجرمون قتلة بيدوفيلي إرهابيين ويطبل البعض بحقوق الإنسان !!
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-1
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