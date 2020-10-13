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كُتّاب وآراء
السلطات الفرنسية تنوي طرد 231 أجنبيا متطرفا
أعلن وزير الداخلية جيرالد درمنان، الثلاثاء، أن "علينا طرد" 231 أجنبيا موجودا على الأراضي الفرنسية في شكل غير قانوني تتم ملاحقتهم بتهمة التطرف، بينهم 180 في السجن حاليا.
وأضاف لدى كشف أرقام لنشاط قوات الأمن: "يبقى اليوم 231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه بتطرفهم".
وأوضح أنهم مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأهداف إرهابية. وتابع أن 428 من هؤلاء طردوا.
ومطلع الشهر الحالي قدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطة عمل ضد "الانعزالية الإسلامية"، معلنا تدابير عديدة مثل إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.
وتتعرض الحكومة لانتقادات من اليمين لتراخيها، ومن قسم من اليسار لوصم المسلمين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
(ميثاق العلمانية)، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي. بعدما صفعته الفرنسية (صوفيا) مريم باسلامها يريد أن ينتقم من الإسلام والمسلمين كعادته وبشتى الطرق،حسبنا الله ونعم الوكيل
من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيي الناس جميعا.
ونقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.