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الرئيسية | خارج الحدود | اختطاف واستهداف .. جماعات يمينية متطرفة تهدد الأمن الأمريكي

اختطاف واستهداف .. جماعات يمينية متطرفة تهدد الأمن الأمريكي

اختطاف واستهداف .. جماعات يمينية متطرفة تهدد الأمن الأمريكي
هسبريس من ميشيغن
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 01:00

لم يعد "الإرهاب الخارجي" التهديد الأول الذي تواجهه الولايات المتحدة، وإنما إرهاب الجماعات العنصرية المتطرفة في الداخل التي تؤمن "بتفوق العنصر الأبيض"؛ خلاصة توصلت إليها تقارير حكومية أمريكية، وأخرى لمراكز أبحاث أمريكية.

وتقدم محاكمة ميليشيا تتكون من 13 عنصرا في ولاية ميشيغن، انطلقت هذا الأسبوع، أبرز دليل على ذلك. وقد وجهت السلطات الأمريكية إلى أفراد الميليشيا تهمتي التآمر لاختطاف حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، والهجوم على مبنى الكونغرس الخاص بميشيغن.

مخطط هذه المجموعة لم يكن يتوقف فقط على اختطاف حاكمة ميشيغن، بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، الذي كشف خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في القضية.

اختطاف واستهداف

هسبريس حضرت أولى الجلسات في المحكمة الفيدرالية للمقاطعة الغربية بمشيغن، إلى جانب وسائل إعلام عديدة وعائلات المتابعين.

هذه الجلسة خصصت لخمسة من أصل 13 متابعا في هذه القضية، الذين تقدموا بطلب المتابعة في حالة سراح، لكن القاضية سالي بيرينز رفضت الطلب لثلاثة متهمين، وينتظر أن تصدر قرارها بشأن الآخرين خلال جلسة يوم الجمعة المقبل.

أبرز شهادة قدمت في هذه الجلسة كانت للعميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي ريتشارد تراسك، الذي قال إن هذه المجموعة لم تكن فقط تخطط لاختطاف حاكمة ولاية ميشيغن، وإنما كانت تناقش اختطاف حاكم ولاية فيرجينيا، رالف نورثم، أيضا.

وكشف تراسك أن هذه المجموعة كانت تخطط أيضا لاستهداف مبنى الكابتول الولائي لمشيغن، كما خططت لاستهداف البيت الخاص لغريتشن ويتمر، ورميها في بحيرة، لكنه قال إن الهدف لم يكن اغتيالها.

القاسم المشترك بين ويتمر ونورثم هو أنهما ينتميان للحزب الديمقراطي، كما أنهما فرضا الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، وهذا ما رفضه ناشطون من اليمين المتطرف، الذين خرجوا للاحتجاج بأسلحتهم في ميشيغن وفيرجينيا.

اللافت في شهادة عميل المخابرات الأمريكية، هو حديثه عن تحديد هذه الميليشيا لأهداف في خمس ولايات، وتوفرها على أسلحة متنوعة، بالإضافة إلى استعمال عناصرها لتطبيقات خاصة بتشفير الرسائل، في محاولة لإخفاء المحادثات التي تجري بينهم، واقتداء بمجموعات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية الخارجية.

التهديد الأكثر فتكا

في السادس من أكتوبر الجاري، صدر تقرير لوزارة الأمن الوطني يعتبر أن المجموعات التي تحركها الأيديولوجيا المتطرفة تمثل أبرز تهديد إرهابي على الولايات المتحدة، والأكثر فتكا بالأمن الداخلي.

وذكر التقرير أن الجماعات العنيفة قد تستهدف الفعاليات المرتبطة بالحملات الانتخابية لهذه السنة، أو الانتخابات نفسها، كما قد تقوم بهجمات بعد هذه الاستحقاقات.

ولعل ذلك هو ما دفع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إلى القول في جلسة استماع بالكونغرس، الشهر الماضي، إنه يخشى حدوث مواجهات بين ميليشيات اليمين المتطرف والناشطين المناهضين لهم قبل الانتخابات المقبلة.

واعتبرت وزارة الأمن الوطني ضمن تقريرها الحديث أن المتطرفين العنيفين الذين تحركهم دوافع عنصرية وعرقية يمثلون أكثر "التهديدات الفتاكة" التي تواجهها الولايات المتحدة، خصوصا المتطرفين البيض الذين يوجهون تهديدات إلى النساء والأقليات العرقية والدينية والمثليين، ويناهضون التعددية والعولمة.

وعبر التقرير عن القلق المتزايد بشأن الآثار المترتبة على جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يشكل دافعا للمناهضين للحكومة لشن هجمات ردا على الإجراءات التي قامت بها السلطات للحد من انتشار الفيروس.

ترامب واليمين المتطرف

برزت عدد من المجموعات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة بعد انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب، خصوصا حينما خرج متطرفون في تجمع بمدينة شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا سنة 2017، وشهدت المدينة مواجهات عنيفة.

رفض ترامب إدانة هذه الجماعات المتطرفة، وقال إن "هناك أناسا جيدين في كلا الجانبين"، وكان يقصد حينها المتطرفين اليمينيين، وكذا النشطاء الذين كانوا ينددون بالشعارات العنصرية.

وعاد هذا الجدل إلى الواجهة من جديد بعد المناظرة الرئاسية الأخيرة، حيث وجه الصحافي كريس والاس سؤالا إلى المرشح الجمهوري عما إن كان يدين الجماعات التي تؤمن بـ"التفوق الأبيض".

لكن ترامب تهرب من الإجابة عن هذا السؤال، ودعا جماعة "براود بويز"، وهي جماعة يمينية متشددة تؤمن بتفوق العرق الأبيض، إلى "التراجع إلى الوراء والاستعداد".

تعبير احتفت به الجماعة مباشرة بعد نهاية المناظرة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي وحولته إلى شعار لها، قبل أن يعود الرئيس من جديد ويصرح بأنه ضد جميع أشكال العنف.

هذه المواقف دفعت معارضين كثرا لترامب إلى وصفه بـ"العنصري"، وبأنه يدعم الجماعات المتطرفة، في حين يعلن هو أنه يحظى بدعم الأقليات العرقية، خصوصا من السود الأمريكيين، وأنه قام بتوفير فرص عمل أكثر لهذه الفئة طوال سنواته الأربع في البيت الأبيض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Trump 2020 الخميس 15 أكتوبر 2020 - 01:55
الشعب الأمريكي يدرك أهمية استقراره وأمنه لا الجماعات المتطرفة ولا اليمنية ولا حتى الجماعات العنصرية لا يعددون بلدهم الديمقراطي المزدهر والعظيم بقيادات رؤسائهم العظماء.
عكس بلدننا الاسلامية المهدد في أي وقت بزعزعت الاستقرار بسبب التفكير الاسلامي الهمجي الرجعي الداعشي
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-19
2 - Observateur الخميس 15 أكتوبر 2020 - 02:12
بعد عام 2000 الولايات المتحدة بدأت تدخل فعليا في دائرة الأخطار الكبيرة داخليا و خارجيا.المفارقة أن القرن 21 قدم في مطلعه أنه سيكون أمريكيا بامتياز.بعد 20 سنة فقط يتضح أنه سيكون صينيا بدون منازع.فيما الألفية الثالثة ستكون أسيوية بشكل مطلق.كيف ذلك؟ سياسيا و دستوريا، اللوبيات و الدولة العميقة لها الكلمة العليا.الديموقراطية استهوتها مراكز النفوذ و الشعبوية و اليمينية وإرهاصات اليسار.ثقافيا، العنصرية في تصاعد و قيم التعددية على المحك لصالح "العرقانية".اجتماعيا،دائرة الخاسرين تتسع ودائرة الرابحين تنحسر ومظاهرالتهميش تتعمق في شوارع المدن.اقتصاديا،الريادة تنتقل للخصم والمنافس الصيني.أمنيا؛حق حمل السلاح بدأ يخرج عن السيطرة وأصبح تهديدا وليس مصدرا للأمن.خارجيا، أمريكا تفقد السيطرة حتى على حلفائها،الحروب المكلفة تحولت لهزائم حقيقية،صورتها تلطخت بسياسة خارجية غير متوازنة،بروز وعودة منافسين حقيقيين بتحديات جدية: خصوصا روسيا و الصين.زمن التراجع و الانكماش و الانعزال.رغم ذلك عوامل القوة ما زالت متوفرة شرط التصحيح و المراجعة.2020 ميلاد جديد أوبداية الانحطاط و التفكك؟
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-3
3 - بكل بساطة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 02:53
الجماعات اليمينية المتطرفة ان شاء الله لن تكون تهديدا للامن القومي الامريكي ابدا لكونهم اقلية صغيرة و لعدم قدرتهم على مواجهة الشرطة و الجيش الامريكيين حتى و لو امتلكوا اسلحة المواطنين كلها. زد على ذلك القوانين الصارمة و المحاكم، الخ. هنا بامريكا لا يعير هاته الجماعات المتطرفة احد اية اهمية اذ ان الاعلام هو الوحيد الذي يعطيهم قيمة، سواء الاعلام الداخلي او الاعلام الخارجي.
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