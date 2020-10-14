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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يتحرك لفرض عقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي يتحرك لفرض عقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي يتحرك لفرض عقوبات على روسيا
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 10:55

أفادت مصادر دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية بأن الاتحاد اتفق على فرض عقوبات على ستة أفراد ومنظمة واحدة في روسيا بسبب حادثة تسميم المعارض البارز أليكسي نافالني.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، كما يأتي بعد قرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد، أمس الأول الاثنين، للبدء في الإعداد لعقوبات جديدة.

وسيجري العمل على صياغة العقوبات التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر، ومن الممكن أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة.

وكان نافالني، وهو من أقوى معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والناشط البارز في مجال مكافحة الفساد، سقط مغشيا عليه على متن رحلة جوية داخلية في سيبيريا في 20 شت الماضي، وتم نقله وهو في حالة غيبوبة إلى ألمانيا للعلاج، واستعاد وعيه لاحقا.

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