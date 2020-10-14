24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عدد النساء المعنّفات المشتكيات يرتفع .. ودعاوى النفقة تتصدر
- إكراهات تسائل جودة وعدالة تجربة التعليم عن بعد خلال "الجائحة"
- نحن والثقافة والفن
- حملة تحسيسية بالريش
- عز الدين لحمام .. مغربي يوجّه التكنولوجيا إلى تطويق فيروس كورونا
إكراهات تسائل جودة وعدالة تجربة التعليم عن بعد خلال "الجائحة" (5.00)
دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة (5.00)
- وزيرة سابقة: إلباس الطفلة الصغيرة الحجاب نوع من "البيدوفيليا" - (123)
- برلمانيون يدعون إلى إلغاء تقاعد الوزراء وكشف أسماء المستفيدين - (85)
- اليزمي يتفوّق على "تيسلا" بتقنية جديدة لشحن السيارات الكهربائية - (77)
- حموشي يصدر تعليمات للأمن لتوقيف قاتل تلميذ - (71)
- القضاء يعوض مواطنا مغربيا 5 ملايين بسبب تأخر القطار ساعة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
297 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 297 وفاة و 4830 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم الوزارة، أنإجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 513 ألف حالة، وحصيلة الوفيات 29 ألفا و349 حالة.
وأضافت المسؤولة نفسها أن 30 محافظة إيرانیة، من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني "التحذير الشديد".
ولفتت لاري الانتباه إلى أن 4609 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 414 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".