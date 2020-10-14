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الرئيسية | خارج الحدود | 297 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

297 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

297 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 14:39

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 297 وفاة و 4830 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم الوزارة، أنإجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 513 ألف حالة، وحصيلة الوفيات 29 ألفا و349 حالة.

وأضافت المسؤولة نفسها أن 30 محافظة إيرانیة، من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني "التحذير الشديد".

ولفتت لاري الانتباه إلى أن 4609 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 414 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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