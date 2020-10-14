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الرئيسية | خارج الحدود | سويسرا تعيد الملايين إلى كرة القدم بأمريكا الجنوبية

سويسرا تعيد الملايين إلى كرة القدم بأمريكا الجنوبية

سويسرا تعيد الملايين إلى كرة القدم بأمريكا الجنوبية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 15:40

أعلنت النيابة العامة السويسرية في مدينة برن، اليوم الأربعاء، أن سويسرا أعادت ما يعادل 40 مليون دولار من أموال كانت قد اختلست من اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول".

وقام مكتب المدعي العام السويسري بمصادرة المبلغ من حسابات في بنوك سويسرية منذ دجنبر، وتتعلق الأموال بتحقيقات بشأن الراحل نيكولاس ليوز، الذي تولى رئاسة كونميبول لعدة أعوام، وكذلك إدواردو ديلوكا السكرتير العام السابق للاتحاد.

وكان ديلوكا قد أدين في سويسرا بتهمة المساعدة في الاختلاس، بينما القضية قد سقطت في مواجهة ليوز بسبب وفاته في شهر غشت من سنة 2019 .

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