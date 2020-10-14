روسيا تعلن تسجيل لقاح ثانٍ ضد "فيروس كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا، طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بوتين القول، في مستهل اجتماع حكومي افتراضي اليوم : "أرغب في البدء بأنباء سارة عن تسجيل مركز فيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك اليوم لقاحا روسيا ثانيا مضادا لفيروس كورونا يحمل اسم /إيبي فاك كورونا".

وصرح بوتين بأن روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريبا ، يعمل على تطويره مركز "تشوماكوف" الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الحكومة تاتيانا جوليكوفا (التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا) أن الحزمة الأولى من لقاح مركز "فيكتور"، والتي تضم 60 ألف جرعة، ستنتج في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أن لقاح مركز تشوماكوف يخضع حاليا للاختبارات السريرية التي من المقرر أن تنتهي قبل مطلع ديسمبر القادم.

وأصبحت روسيا في غشت الماضي أول دولة تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا وشرعت في إنتاجه.. ويحمل اللقاح الروسي الأول ضد الفيروس التاجي اسم "سبوتنيك V" وطوره معهد "جاماليا" الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

ومع ذلك، شكك العلماء في جميع أنحاء العالم في اللقاح، حيث تم تسجيله قبل الحصول على نتائج دراسات المرحلة الثالثة.

ودافع العلماء الروس عن اللقاح، الذي تطوعت إحدى بنات بوتين بتناوله. ويزعمون أن اللقاح يوفر المناعة وليس له آثار جانبية خطيرة.

جاء إعلان بوتين في نفس اليوم الذي سجلت فيه روسيا أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق. وقد تم تسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة حتى الآن في روسيا.