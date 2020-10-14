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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تعيد فرض "الطوارئ الصحية" بسبب كورونا

فرنسا تعيد فرض "الطوارئ الصحية" بسبب كورونا

فرنسا تعيد فرض "الطوارئ الصحية" بسبب كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:55

أقرّت الحكومة الفرنسية بمرسوم، الأربعاء، حال الطوارئ الصحية التي تشكّل إطاراً قانونياً لبعض القيود التي ستفرض بدءاً من منتصف ليل 17 أكتوبر، وستشمل كامل التراب الوطني في ظل استفحال أزمة وباء كوفيد-19.

وذكر محضر مجلس الوزراء أنّ اشتداد الأزمة "يبرر إعلان حال الطوارئ الصحية من أجل التمكن من اتخاذ الإجراءات التي تناسب بدقة المخاطر الصحية وتلائم ظروف الزمان والمكان".

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الوبائية.

وسبق للسلطات الفرنسية أن رفعت حال الطوارئ الصحية في 10 يوليوز.

وسجلت فرنسا أكثر من 32 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لتصحيح الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 19:29
ذكر ماكرون أن فرنسا ستعيد تطبيق الحجر الصحي في بعض الولايات التي ينتشر فيها الوباء بأعداد كبيرة والحجر سيكون أبتداء من الساعة التاسعة ليلا ألى السادسة صباحا

أما عن الطوارئ الصحية فهي لم ترفع منذ بداية الوباء في فرنسا كما الحال في المغرب

ننتظر أن يطبقها المغرب أيضا قبل فوات الأوان
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