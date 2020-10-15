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الرئيسية | خارج الحدود | 286 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

286 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

286 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 09:55

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 286 حالة وفاة و13754 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و354 ألف حالة، توفيت منها 23491 حالة، كما تخطى مجموع عدد المتعافين المليون و48 ألفا.

بناء على هذه الإحصائيا فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل.

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1 - جميل الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:44
وأين هو اللقاح ليلقاو؟ إنما هذه سياسة التقشح ويلعبون عن العرب
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