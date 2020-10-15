تحقيق حول إدارة أزمة كورونا يطال مسؤولي فرنسا

هسبريس ـ مُتابعة

تم صباح اليوم الخميس إجراء عمليات تفتيش في منزلي ومكتبي وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، والمدير العام للصحة جيروم سالومون.

وحسب ما أعلنت عنه الصحافة الفرنسية فقد جرت عمليات البحث هذه كجزء من المعلومات القضائية في التحقيق الذي فتحته محكمة العدل للجمهورية، في 3 يوليوز المنصرم، حول إدارة أزمة جائحة كورونا.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية هذه المعلومات بسرعة، وقالت إن هذه العمليات تمت "دون صعوبات تذكر".

عملية البحث الواسعة هذه تتعلق أيضًا برئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أغنيس بوزين، والمتحدثة الرسمية السابقة باسم الحكومة سيبيث ندياي.

وحسب تصريحات آريي أليمي، محامي مجموعة "Inter urgences"، سيتم إرسال ملف إدارة أزمة فيروس كورونا إلى مكتب المدعي العام في أوائل الشهر المقبل.

يذكر أن محكمة العدل للجمهورية (CJR) هي الولاية القضائية التي يمكن أمامها مقاضاة أعضاء الحكومة على جرم ارتكب خلال فترة ولايتهم.

في السابع من يوليوز، فُتح تحقيق قضائي عهد به إلى لجنة التحقيق التابعة لمحكمة العدل الدولية.

يذكر أنه تم قبول تسع شكاوى، من بين 90 شكوى تلقاها المجلس الأعلى للقضاء، وتم ضمها لهذا الإجراء.