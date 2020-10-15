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الرئيسية | خارج الحدود | تحقيق حول إدارة أزمة كورونا يطال مسؤولي فرنسا

تحقيق حول إدارة أزمة كورونا يطال مسؤولي فرنسا

تحقيق حول إدارة أزمة كورونا يطال مسؤولي فرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:50

تم صباح اليوم الخميس إجراء عمليات تفتيش في منزلي ومكتبي وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، والمدير العام للصحة جيروم سالومون.

وحسب ما أعلنت عنه الصحافة الفرنسية فقد جرت عمليات البحث هذه كجزء من المعلومات القضائية في التحقيق الذي فتحته محكمة العدل للجمهورية، في 3 يوليوز المنصرم، حول إدارة أزمة جائحة كورونا.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية هذه المعلومات بسرعة، وقالت إن هذه العمليات تمت "دون صعوبات تذكر".

عملية البحث الواسعة هذه تتعلق أيضًا برئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أغنيس بوزين، والمتحدثة الرسمية السابقة باسم الحكومة سيبيث ندياي.

وحسب تصريحات آريي أليمي، محامي مجموعة "Inter urgences"، سيتم إرسال ملف إدارة أزمة فيروس كورونا إلى مكتب المدعي العام في أوائل الشهر المقبل.

يذكر أن محكمة العدل للجمهورية (CJR) هي الولاية القضائية التي يمكن أمامها مقاضاة أعضاء الحكومة على جرم ارتكب خلال فترة ولايتهم.

في السابع من يوليوز، فُتح تحقيق قضائي عهد به إلى لجنة التحقيق التابعة لمحكمة العدل الدولية.

يذكر أنه تم قبول تسع شكاوى، من بين 90 شكوى تلقاها المجلس الأعلى للقضاء، وتم ضمها لهذا الإجراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبد المنعم الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:08
ومتى سنسمع نحن تفتيش منازل وحسابات مسؤولينا من صغيرهم لكبيرهم للاثراء الفاحش ومساؤلتهم عن كيفية جمع ثروتهم في وقت وجيز
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36
2 - محمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:14
الى يومنا هدا الحكومة نقلات كلشي من مانا فرنسا فيما يتعلق بالاجراءات الفيروس... الا حاجة وحدة هي فلوس الاعانة ودارو راسهم مستقلين و و و و راكم عارفيين.
دابا فنظركم واش الحكومة حتى هد الاجراء غينقلوه و يحاسبو المسؤولين على دك القرارات المفاجءة بحال ليلة الهروب الكبير.. او او غيديرو راسهم واعرين و يقلك الاستقلالية فالقرار وغيميكو بحجة انا جميع القرارات كانت سليييمة و مستقلة.
مع العلم انه وقع مشاكيل فاتخاد القرارات
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0
3 - التلميذ المشاكس الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:15
اسوء فترة للرئاسة في فرنسا عهد كامرون يذكرنا بجرج بوش الابن وديك التشايني
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-2
4 - مغربي متفائل الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:29
لهذا إني احترم كثيرا دولة فرنسا رغم ماضيها الاستعماري، لكن تبقى فعلا دولة المؤسسات ولا أحد كيف ما كان، يعلو فوق القانون...
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7
5 - غادي مع الحيط الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:31
البحث عن البوز والإثارة
كل مرة نسمع فرنسا تقوم بأبحاث قضائية كحالة ساركوزي، ماري لوبان، جاك شيراك والقائمة طويلة
هل سمعتم يوما قدموا للمحاكمة أو تمت متابعتم في حالة إعتقال
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