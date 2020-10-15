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256 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:52
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 256 حالة وفاة و4616 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 518 ألف حالة، بينما قالت المتحدثة باسمها، سيما سادات لاري، أن الوفيات ارتفعت إلى 29 ألفا و605 حالات.
4671 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 418 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".