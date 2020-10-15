لندن تعلن فرض قيود جديدة ضد تفشي "كوفيد-19"

هسبريس ـ د.ب.أ

أعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان، اليوم الخميس، أنه سوف يتم تطبيق قيود أكثر صرامة بالمدينة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ وذلك ابتداء من السبت المقبل.

وقال خان أمام مجلس لندن، المؤلف من 25 عضوا والمنتخب لمحاسبة العمدة، إن الفيروس" ينتشر سريعا في كل أنحاء مدينتنا".

وتحظر القيود الجديدة الملايين من سكان لندن من لقاء أخرين من أماكن اخرى في الأماكن المغلقة، وينطبق هذا الإجراء على المنازل وأماكن مثل الحانات والمطاعم.

وأضاف خان: "لا أحد يرغب في رؤية مزيد من القيود، ولكن هذا الأمر اعتبره ضروريا من أجل أن أحمي، أنا وقادة مجلس لندن والوزراء، حياة مواطني لندن".

كما طُلب من المواطنين تجنب استخدام مواصلات النقل العام، وإذا أمكن الحد من مرات استخدامها، وقال خان: "يجب علي أن أحذر سكان لندن من أنه أمامنا شتاء صعب".

ومازال يمكن لقاء ما يصل لستة أشخاص في الأماكن المفتوحة بالعاصمة البريطانية، بينما الإجراءات الجديدة تتجه إلى مستوى التحذير الأعلى؛ الثاني من نظام التحذير المؤلف من ثلاث مستويات في انجلترا.