قادة أوروبا يطالبون لندن بإنقاذ مباحثات "بريكست"

هسبريس - أ.ف.ب

دعا القادة الأوروبيون خلال قمتهم في بروكسيل، الخميس، المملكة المتحدة إلى القيام بـ"الخطوات اللازمة"، من أجل التوصل إلى اتفاق حول العلاقات التجارية في مرحلة ما بعد بريكست.

وذكر البيان أنّ المجلس الأوروبي "يلاحظ بقلق أنّ التقدّم المحرز في المفاوضات بشأن الأسئلة الرئيسة التي تهم الاتحاد تبقى غير كافية للتوصل إلى اتفاق".