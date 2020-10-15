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قادة أوروبا يطالبون لندن بإنقاذ مباحثات "بريكست"
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:40
دعا القادة الأوروبيون خلال قمتهم في بروكسيل، الخميس، المملكة المتحدة إلى القيام بـ"الخطوات اللازمة"، من أجل التوصل إلى اتفاق حول العلاقات التجارية في مرحلة ما بعد بريكست.
وذكر البيان أنّ المجلس الأوروبي "يلاحظ بقلق أنّ التقدّم المحرز في المفاوضات بشأن الأسئلة الرئيسة التي تهم الاتحاد تبقى غير كافية للتوصل إلى اتفاق".