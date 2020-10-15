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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تتجاوز للمرة الأولى 30 ألف إصابة يومية

فرنسا تتجاوز للمرة الأولى 30 ألف إصابة يومية

فرنسا تتجاوز للمرة الأولى 30 ألف إصابة يومية
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:28

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة بفرنسا 30 ألفا، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الاختبارات على نطاق واسع حسب أرقام هيئة الصحة العامة الفرنسية الصادرة الخميس.

وتم تسجيل 30.621 إصابة مثبتة، حسب الموقع الإلكتروني لوكالة الصحة.

وبلغ عدد الوفيات اليومية المرتبطة بالمرض 88 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33.125 منذ بداية الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مصطفى ايت الطالب الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:55
صافي مشات فيها- الديون وصلت 100 */*- و توقف الاقتصاد المبني على السياحة و الخدمات و المتاحف و المطاعم و نوادي الرقص و الكباريات و اللهو و الغناء و الشطيح و الرديح و التعري في الشواطئ الخ - الامور وصلت الى حد لا يطاق و وجب استعمال حالة الطوارئ لاخماد اي حركة او احتجاجle couvre feu couvre d'autres calamités و الله يحد الباس على الجميع و على كل الشعوب و نسأل الله رفع البلاء عنا جميعا هنا و هناك و في كل بقعة من الارض...
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