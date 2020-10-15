فرنسا تتجاوز للمرة الأولى 30 ألف إصابة يومية

هسبريس - د.ب.أ

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة بفرنسا 30 ألفا، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الاختبارات على نطاق واسع حسب أرقام هيئة الصحة العامة الفرنسية الصادرة الخميس.

وتم تسجيل 30.621 إصابة مثبتة، حسب الموقع الإلكتروني لوكالة الصحة.

وبلغ عدد الوفيات اليومية المرتبطة بالمرض 88 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33.125 منذ بداية الوباء.