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الحرائق تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل بكاليفورنيا

الحرائق تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل بكاليفورنيا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:31

غرقت أكثر من 50 ألف شركة ومنزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس، في ظلام دامس بعد أن قطعت الشركة المشغلة للكهرباء في الولاية ، التيار عنها في محاولة من جانبها لمنع اشتعال حرائق الغابات خلال موجة الحر.

وقالت شركة الغاز والكهرباء في الولاية الواقعة غرب البلاد إنها قطعت الكهرباء عن السكان في 24 مقاطعة شمالي كاليفورنيا لأن الرياح العاتية جنبا إلى جنب مع انخفاض الرطوبة والجفاف الشديد للنباتات :" يخلق خطراً كبيراً من احتمال حدوث حرائق غابات كارثية".

وتسببت خطوط الكهرباء التي سقطت، إلى جانب تلف البنية التحتية للشبكة الكهربائية والأشجار التي تسقط على خطوط الكهرباء، في اندلاع الآلاف من حرائق الغابات في كاليفورنيا، ومن بينها حريق المخيم عام 2018 الذي أودى بحياة 84 شخصًا.

وشهدت كاليفورنيا حرائق حطمت الأرقام القياسية هذا العام، مع اندلاع معظم الحرائق خلال الشهرين الماضيين.

وقد أحرقت حرائق الغابات أكثر من 16.500 كيلومتر مربع، وقتلت 31 شخصا ودمرت 9.200 مبنى.

وقالت الشركة إنه بمجرد أن تهدأ الأحوال الجوية القاسية، فإنه سيتم فحص الخطوط التي تم قطع التيار عنها لإصلاح التلف واستعادة الكهرباء في غضون 12 ساعة من النهار.

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