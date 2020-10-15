البيت الأبيض يعلن استراتيجية للتكنولوجيات الناشئة

هسبريس - د.ب.أ

أصدر البيت الأبيض خطة توضح بالتفصيل استراتيجيته بشأن التقنيات الناشئة التي تهدف إلى توفير ميزة تنافسية في مجالات جديدة.

وتهدف الخطة إلى ضمان هيمنة الولايات المتحدة في العلوم والتكنولوجيا حيث تقوم الصين وروسيا ودول أخرى بحشد الموارد في هذه المجالات، وفقا لبيان صحفي للبيت الأبيض حول الوثيقة.

بشكل منفصل، قالت وزارة التجارة إنها تدعم الخطة واسردت تفاصيل ضوابط التصدير الحالية على التقنيات التي تهدف إلى مساعدة الخطة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.