رئيس وزراء إيطاليا يدرس إجراءات لحظر التجوال‎

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية أن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، لا يريد أن تعود البلاد إلى إغلاق كامل، بينما الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة لبعض الإجراءات التي تم اتخاذها في فرنسا، بما في ذلك حظر للتجوال حتى الساعة العاشرة مساء وعودة المدارس الثانوية إلى التعليم على الانترنت.

وتتفق الإدارة أيضا على الحاجة إلى المزيد من الخطوات لتوسيع وتشجيع العمل من المنزل، خصوصا بعدما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 381 ألفا و602 حالة إصابة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالى عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 36 ألفا و372 . وتعافى 245 ألفا و964 من المصابين حتى الآن.