232 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، رصد 15150 إصابة جديدة بالوباء.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا، خلال اليوم الأخير، بواقع 232 حالة وفاة جديدة.

وبذلك شهد عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بنسبة 1.1% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليونا و369313 إصابة منها 23723 حالة وفاة و289008 حالات نشطة.

وتماثل 8485 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و56582 شخصا.