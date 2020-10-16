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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة ألمانية تقرر إلغاء ساعات الإغلاق في برلين‎

محكمة ألمانية تقرر إلغاء ساعات الإغلاق في برلين‎

محكمة ألمانية تقرر إلغاء ساعات الإغلاق في برلين‎
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:45

ألغت محكمة برلين الإدارية ساعات الإغلاق التي فرضتها الحكومة المحلية للولاية على المطاعم والحانات، في إطار إجراءات احتواء تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن متحدث باسم المحكمة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ،اليوم الجمعة.

وكان أصحاب العديد من الحانات والنوادي الليلية تقدموا بطلبات عاجلة للمحكمة لإبطال هذا القرار؛ ووفقا للمحامي نيكو هيرتينج فقد توجه أصحاب حوال 10 حانات ونواد ليلية في برلين إلى العدالة، معتبرين القرار الصادر عن السلطات مفتقدا لمبدأ التناسب.

ومن وجهة نظر المدعين لا يوجد سبب مقنع لإغلاق المطاعم اعتبارا من الساعة 11 مساء، موضحين أن ذلك سيدفع الشباب إلى الالتقاء في أماكن أخرى لا تراعي قواعد النظافة.

جدير بالذكر أن النظام الجديد لاحتواء جائحة كورونا في ولاية برلين دخل حيز التنفيذ ليلة الجمعة ـ السبت، وإلى جانب فرض إغلاق المطاعم والحانات من الساعة 11 مساء حتى 6 صباحا، لا يُسمح بالتقاء أكثر من 10 أشخاص بدلا من 25 شخصا كحد أقصى في التجمعات خاصة داخل الأماكن المغلقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - abdo الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:59
دابا الموطنين الأوروبيين بداو كيعيقو مكرهتش مغاربة يكونو فهاد المستوى
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2 - AMIR الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 15:03
فقط في الدول التي قضائها مستقل بالكامل.
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3 - سباتة الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 15:04
أساس المجتمع العدل و التعليم.
عندك مشكل ك تلتجأ القضاء في ألمانيا.
في الحبيبة العزيزة المغرب متلاقا حتى محامي اترافع ضد شي قرار حكومي. رغم من حقنا رفع دعوة عن اعفاء الضريبة على أشهر كوفيد
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4 - علاء الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 15:18
يا للدول الديموقراطية والمتقدمة كأنها هي الإسلامية
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