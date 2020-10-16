محكمة ألمانية تقرر إلغاء ساعات الإغلاق في برلين‎

هسبريس - د.ب.أ

ألغت محكمة برلين الإدارية ساعات الإغلاق التي فرضتها الحكومة المحلية للولاية على المطاعم والحانات، في إطار إجراءات احتواء تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن متحدث باسم المحكمة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ،اليوم الجمعة.

وكان أصحاب العديد من الحانات والنوادي الليلية تقدموا بطلبات عاجلة للمحكمة لإبطال هذا القرار؛ ووفقا للمحامي نيكو هيرتينج فقد توجه أصحاب حوال 10 حانات ونواد ليلية في برلين إلى العدالة، معتبرين القرار الصادر عن السلطات مفتقدا لمبدأ التناسب.

ومن وجهة نظر المدعين لا يوجد سبب مقنع لإغلاق المطاعم اعتبارا من الساعة 11 مساء، موضحين أن ذلك سيدفع الشباب إلى الالتقاء في أماكن أخرى لا تراعي قواعد النظافة.

جدير بالذكر أن النظام الجديد لاحتواء جائحة كورونا في ولاية برلين دخل حيز التنفيذ ليلة الجمعة ـ السبت، وإلى جانب فرض إغلاق المطاعم والحانات من الساعة 11 مساء حتى 6 صباحا، لا يُسمح بالتقاء أكثر من 10 أشخاص بدلا من 25 شخصا كحد أقصى في التجمعات خاصة داخل الأماكن المغلقة.