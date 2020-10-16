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كُتّاب وآراء
ساركوزي يواجه تهمة تشكيل عصابة إجرامية بفرنسا
وجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، على ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة فرانس برس.
وأتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت لساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018.
وعلق ساركوزي على القرار عبر "فيسبوك" مؤكدا أن براءته "امتهنت"، وأوضح: "صعقت بهذه التهمة الجديدة.. امتهنت براءتي مجددا بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع".
وكان الرئيس الفرنسي السابق اعتبر أنه ضحية "مؤامرة" عندما وجهت إليه تهم "الفساد" و"اختلاس أموال عامة" و"تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" في العام 2018.
وقال فنسان برينغارث، محامي جمعية "شيربا" لمكافحة الفساد، وهي مدع بالحق المدني في إطار هذا الملف: "الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة. والإجراءات القانونية متواصلة".
وفي 31 يناير الماضي، وجه القضاء تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" لتييري غوبير، أحد معاوني ساركوزي السابقين، الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالا من النظام الليبي في عهد معمر القذافي قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في العام 2007.