24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مشروع نقل سوق الجملة خارج سلا يُغضب مهنيين (5.00)

  2. تلاميذ المدارس التحضيرية يُقاطعون الدراسة طلبا لـ"تكافؤ الفرص" (5.00)

  3. جهة الشّرق تسجّل 419 إصابة بـ"كورونا" في يوم (5.00)

  4. الجزائر تُروّج أكاذيب حول حصول المغرب على صوت واحد بجنيف (5.00)

  5. 16 أكتوبر 1975.. هذه خلفيات المسيرة الخضراء وفتوى الصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | ساركوزي يواجه تهمة تشكيل عصابة إجرامية بفرنسا

ساركوزي يواجه تهمة تشكيل عصابة إجرامية بفرنسا

ساركوزي يواجه تهمة تشكيل عصابة إجرامية بفرنسا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 13:50

وجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، على ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة فرانس برس.

وأتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت لساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018.

وعلق ساركوزي على القرار عبر "فيسبوك" مؤكدا أن براءته "امتهنت"، وأوضح: "صعقت بهذه التهمة الجديدة.. امتهنت براءتي مجددا بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع".

وكان الرئيس الفرنسي السابق اعتبر أنه ضحية "مؤامرة" عندما وجهت إليه تهم "الفساد" و"اختلاس أموال عامة" و"تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" في العام 2018.

وقال فنسان برينغارث، محامي جمعية "شيربا" لمكافحة الفساد، وهي مدع بالحق المدني في إطار هذا الملف: "الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة. والإجراءات القانونية متواصلة".

وفي 31 يناير الماضي، وجه القضاء تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" لتييري غوبير، أحد معاوني ساركوزي السابقين، الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالا من النظام الليبي في عهد معمر القذافي قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في العام 2007.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.