24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 16 أكتوبر 1975.. هذه خلفيات المسيرة الخضراء وفتوى الصحراء (5.00)

  2. حزب البيليكي.. وأزمة السياسة المغربية (5.00)

  3. مفوضة أممية تدعو إلى صدّ العنف الجنسي بالمغرب (5.00)

  4. "زيادة المبادلات الفلاحية" تجمع المغاربة والروس (5.00)

  5. أطر صحية تحتج على "الإقصاء" وتطالب بالإنصاف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | احتجاج في برشلونة على إغلاق الحانات والمطاعم

احتجاج في برشلونة على إغلاق الحانات والمطاعم

احتجاج في برشلونة على إغلاق الحانات والمطاعم
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:28

احتج مئات المتظاهرين الجمعة على إغلاق الحانات والمطاعم في كاتالونيا بأمر من السلطات للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق إسبانيا.

ووسط صيحات "لا للإغلاق"، تجمع المتظاهرون ومعظمهم من العاملين في قطاع المطاعم، في ساحة سانت خاومي منتصف النهار أمام مجلس بلدية برشلونة ومقر الحكومة الكاتالونية.

وكان بين المتظاهرين نُدُل وطهاة وأصحاب مطاعم صغيرة بعضهم يعتمرون قبعات الطهاة ويضربون على المقالي، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وألقى بعضهم البيض والأطباق المصنوعة من البورسلين على المباني الرسمية لإيصال غضبهم في اليوم الأول الذي أغلقوا فيه مؤسساتهم.

وقال ألفارو ساغريدا الذي يعمل طاهيا في فندق مصنّف 5 نجوم "مضى وقت طويل منذ لم نعد قادرين على العمل. من غير الممكن أن يغلقوا الحانات والمطاعم مجددا. سنتضور جوعا".

بالنسبة إلى خوان ميديروس الذي يملك مقهيين يوظف فيهما ستة أشخاص "الوضع لا يطاق... بين الإيجارات والموردين الذين لا يكفون عن الاتصال".

ويخشى آخرون مثل أدريان خيل الذي يعمل كنادل منذ 14 عاما، من مدة هذه الإجراءات. وقال "ما نخشاه هو ألا تكون المدة 15 يوما فقط، لأنني متأكد من أن 15 يوما ليست كافية لحل المشكلة، وأنه بعد تلك الفترة، ستليها 15 يوما أخرى".

ومنذ مساء الخميس، أغلقت الحانات والمطاعم لمدة 15 يوما على الأقل في منطقة كاتالونيا من أجل إبطاء انتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 33 ألف شخص في إسبانيا وأصاب حوالى 900 ألف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.