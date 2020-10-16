24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 16 أكتوبر 1975.. هذه خلفيات المسيرة الخضراء وفتوى الصحراء (5.00)

  2. حزب البيليكي.. وأزمة السياسة المغربية (5.00)

  3. مفوضة أممية تدعو إلى صدّ العنف الجنسي بالمغرب (5.00)

  4. "زيادة المبادلات الفلاحية" تجمع المغاربة والروس (5.00)

  5. أطر صحية تحتج على "الإقصاء" وتطالب بالإنصاف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | التحقيق في جريمة "قطع رأس رجل" ناحية باريس

التحقيق في جريمة "قطع رأس رجل" ناحية باريس

التحقيق في جريمة "قطع رأس رجل" ناحية باريس
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 17:57

أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا الجمعة أنها فتحت تحقيقاً إثر قطع رأس رجل في كونفلان سان أونورين، قرب باريس وإصابة المشتبه به بجروح بالغة برصاص الشرطة في مدينة مجاورة.

وقالت النيابة العامة لوكالة فرانس برس إن التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت نحو الساعة الخامسة عصراً قرب مدرسة، فُتح بتهمة ارتكاب "جريمة مرتبطة بعمل إرهابي" و"مجموعة إجرامية إرهابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.