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كُتّاب وآراء
"جَز رأس" يقطع زيارة وزير الداخلية الفرنسي للمغرب
أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قطع زيارته إلى المغرب، وعاد على عجل إلى بلده، بعد إقدام شخص على قطع رأس أستاذ تاريخ فرنسي، "عقابا" له على عرضه رسوما ساخرة من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، على طلابه في مدرسة قرب باريس.
وفي سياق ذي صلة، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل قليل موقع الحادث المميت.
وقالت الشرطة الفرنسية إن الرجل الذي تعرض لاعتداء مميت قرب باريس الجمعة أستاذ تاريخ عرض مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في حصة دراسية حول حرية التعبير.
ويتعامل القضاء الفرنسي مع الهجوم على أنّه حادث إرهابي، وهو يتزامن مع محاكمة متواطئين مفترضين مع مهاجمي صحيفة "شارلي إيبدو" عام 2015، كما يأتي عقب أسابيع قليلة من هجوم شنه رجل وأدى إلى جرح شخصين ظن أنهما يعملان في الصحيفة.
ولقي منفذ هجوم الجمعة مصرعه متأثرا بجراحه بعدما أطلقت الشرطة النار عليه قرب موقع الحادث غير البعيد عن المعهد الذي تدرّس فيه الضحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
جراءم العنف و القتل التي يقوم بها مسلمون تتوالى و معظمها بسبب الدين ..
لمادا داءما يتم قتل الارهابيين فكان بامكانهم ان يقبضوا عليهم بمحاصرتهم خصوصا ادا كان عندهم سلاحا ابيضا
فعلا الرهابي يستحق القتل و لكن يجب الوصول الى متعاونين اخرين عندما يتم استنطاقه
من المحق؟ شيخ الأزهر أم رئيس فرنسا؟
إلى متى سيستيقض العالم المتحضر من غفلته ليضع أتباع الكراهية أمام مسؤلياتهم؟