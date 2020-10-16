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الرئيسية | خارج الحدود | "جَز رأس" يقطع زيارة وزير الداخلية الفرنسي للمغرب

"جَز رأس" يقطع زيارة وزير الداخلية الفرنسي للمغرب

"جَز رأس" يقطع زيارة وزير الداخلية الفرنسي للمغرب
هسبريس ـ متابعة
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:15

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قطع زيارته إلى المغرب، وعاد على عجل إلى بلده، بعد إقدام شخص على قطع رأس أستاذ تاريخ فرنسي، "عقابا" له على عرضه رسوما ساخرة من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، على طلابه في مدرسة قرب باريس.

وفي سياق ذي صلة، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل قليل موقع الحادث المميت.

وقالت الشرطة الفرنسية إن الرجل الذي تعرض لاعتداء مميت قرب باريس الجمعة أستاذ تاريخ عرض مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في حصة دراسية حول حرية التعبير.

ويتعامل القضاء الفرنسي مع الهجوم على أنّه حادث إرهابي، وهو يتزامن مع محاكمة متواطئين مفترضين مع مهاجمي صحيفة "شارلي إيبدو" عام 2015، كما يأتي عقب أسابيع قليلة من هجوم شنه رجل وأدى إلى جرح شخصين ظن أنهما يعملان في الصحيفة.

ولقي منفذ هجوم الجمعة مصرعه متأثرا بجراحه بعدما أطلقت الشرطة النار عليه قرب موقع الحادث غير البعيد عن المعهد الذي تدرّس فيه الضحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عبد المجيد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:30
جريمة مروعة وهمجية لا تمثل الدين الإسلامي بأي شكل من الأشكال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ديننا دين الرحمة والتسامح، وجب تقديم شكاية للسلطات ضد كل شخص يمس الإسلام بسوء، لا أن تقتله وتؤذيه.
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4
2 - عبدالهادي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:31
ينبغي سن قانون عالمي يمنع الإساءة للأديان السماوية حتى نتجنب مثل هذه الحالات
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90
3 - تقتي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:31
اتمنى ان يتابع الامن هذا الخبر الحزين فالكثير من الدواحش سيبدؤون بالتعليق عليه والتشكيك في الجريمة الارهابية كما شككو في اعتقال الامن المغربي لارهابيين كثيرين مؤخرا .رحمة الله على ضحايا الاجرام التكفيري
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-40
4 - ليلى الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:37
الدين واخدينو بالمقلوب زعما شنو خديتي جنة ملي قتلتيه .. راه غير زدتي أزمتي وضعية المسلمين فديك لبلاد و كرستي لصورة التشدد لي واخدين علينا + ملي كاع هاد الحب فيك للدين اوا خدم الديانة ديالك بأنك تقرا و توصل لمنصب قيادي يخول ليك تعاقب بقوة القانون الناس لي كيتهكمو على اي شخصية دينية لحاصول الله يكون فعوان المسلمين لي ففرنسا غيبدا عليهم زووم تاني
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22
5 - النقد الذاتي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:40
قد يكون الحادث مفتعلا من المخابرات الفرنسية لتزكية أقوال ماكرون عن الإسلام والمسلمين وتمرير قوانين ضدهم او التمهيد لطردهم
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25
6 - فوءاد ش الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:44
من ينكر ان الاسلام و المسلمين يعيشون ازمة فهو يعيش في كوكب اخر. اتمنى ان تتخد الدول الغربية قرارات حازمة ضد المؤسسات الدينية الاسلامية وًمن يدعمها من الدول العربية. و منع اي تمويل لاية موسسة دينية و حتى لو كانت مسجدا .. لان من سيدفع الثمن الان هم الناس المسالمين الذين اجبرتهم الظروف على الاغتراب .. ظروف سببها فشل دولة الاستقلال .و حكامها .. ان سياسة النعامة في الرمال لا تجدي ..
جراءم العنف و القتل التي يقوم بها مسلمون تتوالى و معظمها بسبب الدين ..
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-38
7 - ولد حميدو الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:44
السؤال المطروح
لمادا داءما يتم قتل الارهابيين فكان بامكانهم ان يقبضوا عليهم بمحاصرتهم خصوصا ادا كان عندهم سلاحا ابيضا
فعلا الرهابي يستحق القتل و لكن يجب الوصول الى متعاونين اخرين عندما يتم استنطاقه
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11
8 - Ahmed Najib El Bissati الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:45
لا يمكن دمج حرية الرأي أو التعبير في إساءة الأديان و سمعة الأنبياء و المرسلين و خاصة إمامنا و سيدنا محمد أفضل الصلوات عليه، وأزكى السلام.نحن المسلمون لا نسمح بالتسيب و البلقنة و تغليط الراء بحرية التعبير. كما لا نسمح بالقتل و الاعتداء على الغير ، بل على المجتمع الدولي القيام لمعاقبة كل من سولت له نفسه المساس بمقداسية ديننا الحنيف و رسولنا الكريم بقدر ما لا نسمح بإساءة الأنبياء و المرسلين...؟
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15
9 - ابراهيم يزناسن الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:46
أن الأوان للاعتراف صراحة بأن هكذا جرائم يقترفها أشخاص مسلمون لكن لهم رؤية متطرفة و فاشية للعالم. مجموعات هدفها إرساء الخلافة الإسلامية في العالم. قمة الهمجية و التخلف و الفاشية.
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3
10 - ana الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:48
اتمنى ان لايكن هذا الارهابي من المغرب ماذا استفاذ هذا المجرم هل دخل الجنة
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2
11 - ملاحظ الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:48
قطع رأس أستاذ تاريخ فرنسي، وقطع اليدين لشاب أردني 15 سنة وفتق عينيه، واغتصاب الطفل عدنان وقتله وتقطيعه في المغرب وجرائم مماثلة في الجزائر ومصر ... بيننا الكثير من المرضى النفسيون الله يستر. نعم وألف نعم لعقوبة الإعدام لتقليص من عدد الإرهابيين القتلة المتعطشين للدم
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3
12 - مجرد رأي... الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:49
الرسول (ص) تلقى كل أصناف التعذيب من اهل قريش من عمه أقرب الناس اليه إلا أنه واجه هذه الاعتداءات بالصبر ورباطة الجأش ولم ينتقم ابدا لكن هو عمل إرهابي حقا واجه عملا استفزازيا من طرف الاستاذ بعرضه لصور النبي عمل ما كان ليكون لا من هذا ولا من ذاك
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-3
13 - التاتار الجدد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:50
لم تمض إلا أيام معدودات على تحذيرات إيمانويل ماكرون حتى وقعت الكارثة.
من المحق؟ شيخ الأزهر أم رئيس فرنسا؟
إلى متى سيستيقض العالم المتحضر من غفلته ليضع أتباع الكراهية أمام مسؤلياتهم؟
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6
14 - kamal الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:51
لو كان رسول الله ص حيا ، لما اهتم لهدا الاستاد ولكان امر بعدم لمسه وكل من يسخر منه، تانيا اكره المتعصبين في كل الاديان لا عقل لهم تجرهم العاطفة فقط هدا المسلم متل البودي الدي يقتلك ادا سخرت من الهه، تالتا من قتل نفسا بغير نفس اعد الله له عدابا اليما حتى ولو كان نصرانيا ، لاننا في زمن السلم الان لا يجوز قتل اي شخص مهما فعل حتى ولو سب كل شيء لا يجوز رفع اليد عليه ، نترك امره لله ، ثالتا اتمنى ان يعدم و يعاقبه الله بعد دلك في الاخرة
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1
15 - مجرد رأي... الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:52
عليكم اولا الإفصاح عن هوية القاتل هل فعلا مسلم متشبع بالفكر المطرف ام هو مريض نفسيا قام بفعلته
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-1
16 - حسام الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:58
في فتره دراستي في فرنسا، عملت عملا مؤقتا كضابط احصاء و في اثناء زيارتي أحدهم قام باحضار المجلة المسيئة و اظهار الصور في وجهي لاستفزازي من دون سبب يذكر، يجب تجاهل مثل هؤلاء لأنهم جاهلون بقدر النبي صلي الله عليه و سلم
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