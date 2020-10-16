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الرئيسية | خارج الحدود | بلجيكا تدعم المقاهي والمطاعم بـ500 مليون يورو

بلجيكا تدعم المقاهي والمطاعم بـ500 مليون يورو

بلجيكا تدعم المقاهي والمطاعم بـ500 مليون يورو
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 21:35

خصّصت سلطات بلجيكا 500 مليون يورو لدعم المشتغلين في قطاع المقاهي والمطاعم، بهدف التخفيف من حدّة الضرر الناتج عن انتشار وباء كورونا المستجد.

ويأتي الدعم المخصص لقطاع المقاهي والمطاعم مقابل إغلاقها لمدة شهر كامل، ابتداء من يوم الإثنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي سنتها السلطات البلجيكية للحد من انتشار الفيروس.

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