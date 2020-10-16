الولايات المتحدة تسجّل عجزاً مالياً غير مسبوق

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الأمريكية، الجمعة، أن عجز الموازنة ارتفع بنسبة 218 بالمئة ليسجل رقما قياسيا بلغ 3,1 تريليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر، وذلك بسبب الإنفاق الهائل لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.

ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق للعجز الذي وصل الى 1,4 تريليون دولار عام 2019 خلال الأزمة المالية العالمية.

ومع تعزيز الانفاق وتراجع عائدات الضرائب بسبب إغلاق الأعمال بعد تفشي كوفيد-19، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن اجمالي الدين الحكومي ارتفع الى 26,9 تريليون دولار، بما يزيد عن حجم الاقتصاد.