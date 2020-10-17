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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تطلق الأحد المرحلة الثانية لأداء العمرة

السعودية تطلق الأحد المرحلة الثانية لأداء العمرة

السعودية تطلق الأحد المرحلة الثانية لأداء العمرة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 17 أكتوبر 2020 - 13:52

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية اليوم السبت استقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ بدءا من غد الأحد طوال المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء "العمرة"، والتي تستمر على مدار 14 يوماً.

وقالت الرئاسة، في بيان صحفي اليوم، إنه سيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر يوميا، بما يمثل 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وصدرت بتاريخ 22 شتنبر الماضي الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، من خلال أربعة مراحل.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت في الرابع من أكتوبر الجاري السماح لستة آلاف معتمر يوميا من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.

وتنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بتاريخ أول نوفمبر المقبل، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 بالمئة وهي 20 ألف معتمر و 60 ألف مصلٍ في اليوم .

ودعت الرئاسة جميع المصلين والمعتمرين إلى "ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولا وخروجا".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وكواك الحق السبت 17 أكتوبر 2020 - 14:18
الله أكبر و لدالحمد لله
بالسلامة لحميع المعتنرين و الله يجعل دعواتهم باللطف للأمة مستجابة و لهلا يحرمنا
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