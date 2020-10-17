24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ما الشعبوية؟
- نزهة صادق: "جائحة كورونا" تُحتّم الرقمنة لإسماع صوت الفتيات
- الأزمي ورفض الإنابة بـ"البيليكي"!
- الشعبوية
- ألبير گيگي .. حاخام بروكسيل الأكبر يعترف بفضل مدينة مكناس
"حالات كورونا" الخطيرة ترتفع إلى 546 .. وشفاء 2953 مريضاً (5.00)
- 200 ألف تلميذ يغادرون التعليم الخصوصي إلى المدارس العمومية - (99)
- وزارة الصناعة تتبنى مشروع المخترع اليزمي لشحن السيارات الكهربائية - (87)
- "البيجيدي" يختار مواجهة "الداخلية" برفض تغيير القاسم الانتخابي - (59)
- الأمن الفرنسي يحدد هوية قاطع رأس أستاذ تاريخ - (57)
- "جَز رأس" يقطع زيارة وزير الداخلية الفرنسي للمغرب - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تطلق الأحد المرحلة الثانية لأداء العمرة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية اليوم السبت استقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ بدءا من غد الأحد طوال المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء "العمرة"، والتي تستمر على مدار 14 يوماً.
وقالت الرئاسة، في بيان صحفي اليوم، إنه سيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر يوميا، بما يمثل 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.
وصدرت بتاريخ 22 شتنبر الماضي الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، من خلال أربعة مراحل.
وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت في الرابع من أكتوبر الجاري السماح لستة آلاف معتمر يوميا من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.
وتنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بتاريخ أول نوفمبر المقبل، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 بالمئة وهي 20 ألف معتمر و 60 ألف مصلٍ في اليوم .
ودعت الرئاسة جميع المصلين والمعتمرين إلى "ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولا وخروجا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
بالسلامة لحميع المعتنرين و الله يجعل دعواتهم باللطف للأمة مستجابة و لهلا يحرمنا