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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن الفرنسي يحدد هوية قاطع رأس أستاذ تاريخ

الأمن الفرنسي يحدد هوية قاطع رأس أستاذ تاريخ

الأمن الفرنسي يحدد هوية قاطع رأس أستاذ تاريخ
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:30

ذكر مصدر قضائي أن خمسة أشخاص آخرين أوقفوا ليل الجمعة ـ السبت بعد مقتل مدرّس تاريخ بقطع الرأس قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس، ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين في إطار هذا الاعتداء إلى تسعة أشخاص.

وأوضح المصدر القضائي أن بين الموقوفين الخمسة الأخيرين والدا تلميذ في مدرسة كونفلان سانت أونورين، حيث كان يعمل المدرّس وأشخاص في المحيط غير العائلي للمهاجم، موضحا أنه شاب في الثامنة عشرة من العمر من أصل شيشاني ومولود في موسكو.

وقد حصل خلاف بين هؤلاء الأشخاص والمدرّس بعدما عرض صورا للنبي محمد خلال إحدى الحصص.

كما تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لا ينتمون إلى أسرة المهاجم.

وكان أربعة أشخاص آخرين، بينهم قاصر، ينتمون إلى عائلة المعتدي قد أوقفوا في وقت سابق في إفرو (شمال غرب).

وكان للمشتبه به سجل نظيف لدى السلطات ولم يكن معروفا بتطرفه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Younes السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:41
وقد حصل خلاف بين هؤلاء الأشخاص والمدرّس بعدما عرض صورا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال إحدى الحصص.
تصحيحا للأخ الكاتب.
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2 - الحمد الله السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:44
الحمدلله على نعمة الاسلام هدي عبرة لمن سولة له نفسه
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3 - عبدالغاني ب السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:49
لمادا نحن المسلمون؟
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4 - وطني السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:49
نحن ضد الارهاب و مثل هده الجراءم الشنيعة لكن على الغرب ان يحترموا الديانة الاسلامية و عدم المساس بالرسول عليه الصلات و السلام و هدا كل بسبب تهور الرءيس الفرنسي.
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5 - messekmostafa السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:49
السؤال الكبير الدي يطرح نفسه ألم يجد الاستاد موضوع يعلم به حرية التعبير غير رسوم تسخر من الرسول الكريم?متلا كدبة الهولوكوست او الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر والمغرب المهم نحن ضد العنف ولكن لكل فعل رد فعل ليس تفكير الناس هو نفسه بالنسبة للجميع
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6 - مواطنة السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:51
الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية هكذا جرائم لأنها من سمحت بالاستهزاء من الأنبياء والرسل بإسم"حرية التعبير " .على ماكرون وأمثاله عدم المساس بالإسلام والمسلمين لكي لايؤجج المسلمين ويشجع أعداء الإسلام على نشر الأكاذيب عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وبدل ذلك الإهتمام بالاقتصاد المنهار في بلاده ! أما الإسلام فله رب يحفظه .
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7 - مٌـــــواطن مَغربــــــي السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:51
واخيرا جاء الجواب لماذا كان القتل بتلك الطريقة. إنها من أفعال المافيا الشيشانية التي تعتبر من أخطر الأجنحة داخل روسيا وكل الطلاب المغاربة الذين درسوا هناك يعرفون سطوتها وانها لا تظلم أحدا ولكنها صارمت في محاربة الظلم و مساندة كل من استنجد بها
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8 - كمال المنصوري السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:51
بكل صراحة و هذا مِن باب حرية الرأي، أعتقد أن الغرب غبي جدا، لأنه لا يُعقَل ان تكون حرية التعبير على حساب أشياء و أمور يقدسها الأخَرون.
الغبي هو الذي يعتقد أنه سيسب إلاهاً أو مُعتَقَداً كيف ما كان نوعه ثم لا ينتظر ردت الفعل.
لو ذهبتَ إلى الصين و ضربتَ بوذا أو سخِرتَ منه فأكيد سوف تُعاقَب او تُقتَل.
لو ذهبتَ إلى الهند و ضربتَ بقرة التي يعتبرونها إلاهاً فسوف يقتلونك.
و نفس الشيئ بالنسبة للمسلم فإنه لا يحتمل أن يرى الأخرون يسخرون من دينه و هذا شيئ طبيعي.
طبعا أنا لا أعطي الحق للقاتِل في فعلته، لكن لو ذلك الأستاذ لم يسب النبي صلى الله عليه و سلم لَمَا حَدَثَ معه ما وقع.
لذلك ففعلته هي التي جرَّت عليه الويل.
الحرية الحقيقية بالنسبة تنتهي تنتهي عندما تمس بحرية الأخَرين أو مشاعرهم
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9 - مصلي على النبي (صلعم) السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:52
وقد حصل خلاف بين هؤلاء الأشخاص والمدرّس بعدما عرض صورا للنبي محمد خلال إحدى الحصص.
لا تكونوا مثل الفرنسيين يسمون نبينا بmahomet وهو اسمه محمد ووجب إضافة صلى الله عليه و سلم
انه خير المخلوقات عند الله وشفيع الأمة بل شفيع الإنسانية جمعاء
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10 - hamidou السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:54
فرنسا الله يرحمها في الوقت اللي كانت الدول كتحارب الارهاب فرنسا كتعطيهم اللجوء السياسي
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11 - عينك ميزانك السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:57
عرض عليهم صور مسيئة للرسول و هدا عدم احترام للمسلمين كما ان هدا لا علاقة له بحرية التعبير . حرية التعبير لا تعني الاعتداء على حرية الاخرين هدا حقد على كل ما يمثله الاسلام كما ان المسلمين ينبذون الارهاب .لا حول و لا قوة الا بالله يخافون الاسلام مع انه استمرارية اليهودية و للمسيحية اليهودي الحق و المسيحي الحق سيدخل الاسلام بكل سلاسة ان بحث في قرارات نفسه عن الحقيقة الحقيقة التي لم تتزحز منذ ان خلق الله ٱدم عله السلام .اللهم تبتنا على الطريق القويم.
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12 - moi السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:57
"كان للمشتبه به سجل نظيف لدى السلطات ولم يكن معروفا بتطرفه"لماذا يشن هذا الهجوم البشع إذا؟
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13 - عبدالإله السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:58
وما علاقتنا بأخبار فرنسا
يكفينا أخبار المغرب والمغاربة هناك حالات أكثر في البلاد تستحق التكلم عنها.
موضوع لا يستحق كل هاد البوز
كفانا من ماما فرنسا
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14 - غماد السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:01
عالم غرييييب المتطرف هنا هوا الاستاد
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15 - ⴰⵍⵉ السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:05
وما خفي كان اعظم .... حرب حضارات، نزاع ثقافات، جالية ضائعة... فقر في الاخلاق وتهور في القرارات.... حسبي الله ونعم الوكيل
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16 - ليس مهم السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:05
لا يزال ماكرون يحارب الاسلام و المسلمين بالأكاذيب الواضحة، هنيئا لمريم (صوفي) بإسلامها و خيبة و ذل ماكرون، و قالو الحمد لله رب العالمين
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17 - Qarfaoui Genova السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:08
الذي أثار إنتباهي هو أنه لم يسبق لي في حياتي أن سمعت أن مسلما هان أو سب أو شتم نبي الله عيسى أو موسى أو أي نبي آخر ِِ و لكن لماذا هؤلاء يشتمون و يهينون نبينا محمد عليه الصلاة و السلام مما ينتج عنه عداوة دينية و إرهابا و حقدا و قتلا بين البشر .
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18 - khalidchatwi السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:08
لماذا يُطعن في نبينا وتعاليم ديننا الحنيف في فرنسا ومن تم تظهر مثل هاته التصرفات التي ربما اصحابها مسلمين وغير متدينين ولكن تأخدهم الغيرة والحمية على دينهم وبعدها يتهمون المسلمين بالتطرف والارهاب ويضيقون عليهم بقيود لها مبررات من صنعهم.
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19 - Mika السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:10
الدين يخرب الفطرة التي يولد عليها الإنسان.
الدين يجعلك تضرب طفلك لإجباره على الصلاة.
الدين يجعلك تضرب زوجتك ان لم ترد ممارسة الجنس معك.
الدين يجعلك تحب شخصا لم تره قط في حياتك اكثر من حبك لزوجتك و ابنائك.
الدين يجعلك تفرق بين المسلم و الكافر و يجعلك تحب المسلم و تكره الكافر.
الدين يجعلك لا تتمنى الرحمة لغير المسلم.
الدين يجعلك تقتل بدم بارد و تقطع رؤوس المخالفين للدخول الى الجنة لشرب الخمر و نيل حور العين.
الدين خرب عقولنا و سرق منا إنسانيتنا.
و شكرًا
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20 - دوار الشيشان الدار البيضاء السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:11
هاد الاستاد خلق المشاكل له وللجميع لماذا لاتبتعد على الانبياء والرسل .كنت ستريح نفسك والآخرين
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21 - الرحيق المختوم السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:14
ومن أين أتى بالصورة مادام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن آلات تصوير؟!
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22 - مغربي عاقل السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:16
وكما كان متوقعا وبدون اي شك الارهابي كان مسلما..
في فرنسا تتعايش مئات الاديان.. الا اصحاب تلك الديانة المعلومة
اتمنى من فرنسا مهد الانوار ان تقضي على الظلامية وتطرد كل من يعتنقها..
اتمنى ان ينشر تعليقي ان كنتم فعلا تؤمنون بحرية التعبير.
فالكثير من التعليقات تحذف مما يعطي انطباع ان كل المغاربة يفكرون بنفس الطريقة وهذا خطا كبير وتزوير للحقائق..
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23 - kamal السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:20
" وكان للمشتبه به سجل نظيف لدى السلطات ولم يكن معروفا بتطرفه "
هذا يعني ان كل مسلم ممكن يكون مشروع ارهابي
متى سنرتاح من تلك الايديولوجية الارهابية
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