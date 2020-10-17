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كُتّاب وآراء
الأمن الفرنسي يحدد هوية قاطع رأس أستاذ تاريخ
ذكر مصدر قضائي أن خمسة أشخاص آخرين أوقفوا ليل الجمعة ـ السبت بعد مقتل مدرّس تاريخ بقطع الرأس قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس، ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين في إطار هذا الاعتداء إلى تسعة أشخاص.
وأوضح المصدر القضائي أن بين الموقوفين الخمسة الأخيرين والدا تلميذ في مدرسة كونفلان سانت أونورين، حيث كان يعمل المدرّس وأشخاص في المحيط غير العائلي للمهاجم، موضحا أنه شاب في الثامنة عشرة من العمر من أصل شيشاني ومولود في موسكو.
وقد حصل خلاف بين هؤلاء الأشخاص والمدرّس بعدما عرض صورا للنبي محمد خلال إحدى الحصص.
كما تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لا ينتمون إلى أسرة المهاجم.
وكان أربعة أشخاص آخرين، بينهم قاصر، ينتمون إلى عائلة المعتدي قد أوقفوا في وقت سابق في إفرو (شمال غرب).
وكان للمشتبه به سجل نظيف لدى السلطات ولم يكن معروفا بتطرفه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
تصحيحا للأخ الكاتب.
الغبي هو الذي يعتقد أنه سيسب إلاهاً أو مُعتَقَداً كيف ما كان نوعه ثم لا ينتظر ردت الفعل.
لو ذهبتَ إلى الصين و ضربتَ بوذا أو سخِرتَ منه فأكيد سوف تُعاقَب او تُقتَل.
لو ذهبتَ إلى الهند و ضربتَ بقرة التي يعتبرونها إلاهاً فسوف يقتلونك.
و نفس الشيئ بالنسبة للمسلم فإنه لا يحتمل أن يرى الأخرون يسخرون من دينه و هذا شيئ طبيعي.
طبعا أنا لا أعطي الحق للقاتِل في فعلته، لكن لو ذلك الأستاذ لم يسب النبي صلى الله عليه و سلم لَمَا حَدَثَ معه ما وقع.
لذلك ففعلته هي التي جرَّت عليه الويل.
الحرية الحقيقية بالنسبة تنتهي تنتهي عندما تمس بحرية الأخَرين أو مشاعرهم
لا تكونوا مثل الفرنسيين يسمون نبينا بmahomet وهو اسمه محمد ووجب إضافة صلى الله عليه و سلم
انه خير المخلوقات عند الله وشفيع الأمة بل شفيع الإنسانية جمعاء
يكفينا أخبار المغرب والمغاربة هناك حالات أكثر في البلاد تستحق التكلم عنها.
موضوع لا يستحق كل هاد البوز
كفانا من ماما فرنسا
الدين يجعلك تضرب طفلك لإجباره على الصلاة.
الدين يجعلك تضرب زوجتك ان لم ترد ممارسة الجنس معك.
الدين يجعلك تحب شخصا لم تره قط في حياتك اكثر من حبك لزوجتك و ابنائك.
الدين يجعلك تفرق بين المسلم و الكافر و يجعلك تحب المسلم و تكره الكافر.
الدين يجعلك لا تتمنى الرحمة لغير المسلم.
الدين يجعلك تقتل بدم بارد و تقطع رؤوس المخالفين للدخول الى الجنة لشرب الخمر و نيل حور العين.
الدين خرب عقولنا و سرق منا إنسانيتنا.
و شكرًا
في فرنسا تتعايش مئات الاديان.. الا اصحاب تلك الديانة المعلومة
اتمنى من فرنسا مهد الانوار ان تقضي على الظلامية وتطرد كل من يعتنقها..
اتمنى ان ينشر تعليقي ان كنتم فعلا تؤمنون بحرية التعبير.
فالكثير من التعليقات تحذف مما يعطي انطباع ان كل المغاربة يفكرون بنفس الطريقة وهذا خطا كبير وتزوير للحقائق..
هذا يعني ان كل مسلم ممكن يكون مشروع ارهابي
متى سنرتاح من تلك الايديولوجية الارهابية