تصنيف "وكالة موديز" يخفض درجة ديون بريطانيا

هسبريس - أ.ف.ب

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة بريطانيا، مشيرة إلى الضعف "المتفاقم" للاقتصاد البريطاني بسبب بريكست.

وذكرت موديز في بيان "تضاءلت القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة منذ أن خفضنا التصنيف في شتنبر 2017".

وتابعت أن "النمو جاء أضعف بشكل واضح مما كان متوقعًا، ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل"، مشيرة إلى أنه "تفاقم بسبب قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وعجز المملكة المتحدة لاحقًا عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي".

كما سيتضرر الاقتصاد البريطاني من التبعات المستمرة لجائحة كوفيد-19، الذي أثر سلبا على اقتصاد المملكة المتحدة.

لكن الآفاق الخاصة بالديون تغيرت من سلبية إلى مستقرة.