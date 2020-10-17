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كُتّاب وآراء
رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة كونفلان بباريس
قال محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، إن الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع في باريس مساء الجمعة، والذي نتج عنه مقتل معلم بقطع رأسه في منطقة كونفلان سان أنورين، "يُعد جريمة مروعة، لا تُمثل سوى النزعة الإرهابية الشريرة لفاعلها"، مؤكدا أن ممارسات العنف والإرهاب "مُجَرَّمةٌ في كافة الشرائع السماوية ومصنفة في أعلى درجات الاعتداء الجنائي".
كما دعا العيسى إلى "أهمية تضافر الجهود لملاحقة الإرهاب واستئصال شره، ومن ذلك هزيمة إيديولوجيته الفكرية المتطرفة المحفزة على جرائمه"، مؤكداً ثقته بأن الفعاليات الفرنسية بتنوعها الذي شكَّل قوتها ووحدتها "ستواصل جهودها للقضاء على كافة أشكال العنف والإرهاب مع تأكيدها الفاعل والقوي على وحدة الشعب الفرنسي ووقوفه صفاً واحداً ضد تلك الفظائع الوحشية وضد أي أسلوب يحاول المساس بأمنه واستقراره".
وختم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين حديثه بالتعبير عن خالص تعازيه لذوي المعلم وطلابه وأصدقائه والشعب الفرنسي الصديق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
ثانيا أرفض ازدراء عقائد البشر ورموزهم الدينية مهما كانت الاعتبارات.. وخاصة إذا كانت الحجة هي حرية التعبير..
سنتخلص من هذا المشكل اذا سنت الدول قانونا يمنع ازدراء الاديان والرموز الدينية ويجعلها بمرتبة الإرهاب وتشديد العقوبة على مقترفيها.
الله يخليكم خليو الاديان ف التيقار
و نعترف انه اا مستقبل للاسلام في فرنسا
على مشايخ الاسلام و رابطتهم ان ينصحوا المسلمين في فرنسا بالهجرة الى دول الخليج اين يستطيعون تطبيق السنة و الاحكام الاسلامية عمليّاً و يتركوا فرنيا لاهلها و امن يريد ان يعيش على الطريقة الفرنسية
هذا الامر قد طال أمده
و قد ذهب بعض المهاجرين خاصة من شمال افريقيا للعمل في فرنسا و اغلبهم حصل على التقاعد فلماذا
يبقى ابناؤهم المشبعون بالفكر الوهابي المتمسلف و الفكر الاخونجي هناك في حين توجد دول الخليج الغنية بالمال و النفط اين توجد الكتب و الفتاوى بالاطنان
انتهى امر الاسلام في فرنسا
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