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الرئيسية | خارج الحدود | رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة كونفلان بباريس‎

رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة كونفلان بباريس‎

رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة كونفلان بباريس‎
هسبريس من الرباط
السبت 17 أكتوبر 2020 - 16:53

قال محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، إن الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع في باريس مساء الجمعة، والذي نتج عنه مقتل معلم بقطع رأسه في منطقة كونفلان سان أنورين، "يُعد جريمة مروعة، لا تُمثل سوى النزعة الإرهابية الشريرة لفاعلها"، مؤكدا أن ممارسات العنف والإرهاب "مُجَرَّمةٌ في كافة الشرائع السماوية ومصنفة في أعلى درجات الاعتداء الجنائي".

كما دعا العيسى إلى "أهمية تضافر الجهود لملاحقة الإرهاب واستئصال شره، ومن ذلك هزيمة إيديولوجيته الفكرية المتطرفة المحفزة على جرائمه"، مؤكداً ثقته بأن الفعاليات الفرنسية بتنوعها الذي شكَّل قوتها ووحدتها "ستواصل جهودها للقضاء على كافة أشكال العنف والإرهاب مع تأكيدها الفاعل والقوي على وحدة الشعب الفرنسي ووقوفه صفاً واحداً ضد تلك الفظائع الوحشية وضد أي أسلوب يحاول المساس بأمنه واستقراره".

وختم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين حديثه بالتعبير عن خالص تعازيه لذوي المعلم وطلابه وأصدقائه والشعب الفرنسي الصديق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - رجل تعليم السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:07
اولا أعلن عن رفضي لقتل اي انسان مهما كانت وظيفته
ثانيا أرفض ازدراء عقائد البشر ورموزهم الدينية مهما كانت الاعتبارات.. وخاصة إذا كانت الحجة هي حرية التعبير..
سنتخلص من هذا المشكل اذا سنت الدول قانونا يمنع ازدراء الاديان والرموز الدينية ويجعلها بمرتبة الإرهاب وتشديد العقوبة على مقترفيها.
الله يخليكم خليو الاديان ف التيقار
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6
2 - عبد البر السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:08
هذاك المعلم ءاش داه تاهو انشر الصور المسيئة للنبي عليه الصلاة و السلام ووريهم لتلاميذ ديالو .نتمناو من هاد الرابطة الاسلامية تسنكر كلام ماكرون المسيئ للاسلام
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4
3 - النقد الذاتي السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:11
تعازي وكلام دبلوماسي لكنه لم ينبه فرنسا إلى أن إهانة المقدسات الإسلامية تقابل بالعنف من طرف الذين سماهم إرهابيين
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2
4 - مسلم السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:19
كيف أن رابطة العالم الإسلامي تدين الجريمة و لا تدين الرسومات المسيءة للرسول حسبي الله ونعم الوكيل
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0
5 - احمد السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:20
ومادا عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ام ان الاستاد احسن صنعا بتبخيسه لنبينا الكريم؟حاشا لله ادا كان الغرب يعتبر المس وانتم معه يا من تمتلون انفسكم بمقداسات ديننا في احسن خلقه وهو الرسول الكريم فنحن لن نعلق على جريمة اقترفها الجاني الا بقول لكل جرم عقاب
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6 - abdelali zizi السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:25
نعم كلنا ندين هاته العملية لكن يجب ان نعرف ما السبب الدي دفع هدا الشاب على قتل هدا الاستاد فحرية التعبير عند الغرب أصبحت لصيقة بالسلام ومن أراد ركوب الموجة عليه التطرق الى تعاليمينا والمس بالمقدسات الإسلامية فالرسول ص اصبح عندهم اسهل وسيلة للوصول إلى القمم والقرآن أصبح قنطرة لاتارة الانتباه فهناك من أحرقه وهناك من دنسه أمام الملأ لقد حصنوا اليهودية بقوانين معدلات السامية وحصنوا النصرانية بقوانين الفاتيكان اما الإسلام فمن هب ودب يبدأ في انتقاده حتى وان كان بعيد عن ديننا الحنيف فان كان أحد يغدي الإرهاب فهو إلغرب اما شيخنا العزيز فهو لا يعدوا ان يكون من علماء البلاط فأين دفاعه عن الرسول ص وعن الدين الإسلامي الحنيف مرة اخرى يجب أن يعرف الغرب أن الإسلام ليس دين إرهاب او قتل لكن عندما تنتهك الحرمات تعمى البصائر وان كان يجب استئصال الإرهاب من جذوره فوجب الابتعاد عن انارة النزعات واحترام معتقدات الآخرين فلم يسبق لي أن رأيت مسلما ينتقد الأديان السماوية والأنبياء والرسل
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7 - من باريس. . السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:26
نعم كلنا ضد إﻻرهاب وضد كل أنواع التحريض لكن كذلك ضده السخرية وزدراء الدين الإسلامي الحنيف ..وضد الرويبضة والتطبيل ..
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8 - الفرماصيان السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:27
و لو مرة واحدة على الاقل انكن واضحين مع انفسنا
و نعترف انه اا مستقبل للاسلام في فرنسا
على مشايخ الاسلام و رابطتهم ان ينصحوا المسلمين في فرنسا بالهجرة الى دول الخليج اين يستطيعون تطبيق السنة و الاحكام الاسلامية عمليّاً و يتركوا فرنيا لاهلها و امن يريد ان يعيش على الطريقة الفرنسية
هذا الامر قد طال أمده
و قد ذهب بعض المهاجرين خاصة من شمال افريقيا للعمل في فرنسا و اغلبهم حصل على التقاعد فلماذا
يبقى ابناؤهم المشبعون بالفكر الوهابي المتمسلف و الفكر الاخونجي هناك في حين توجد دول الخليج الغنية بالمال و النفط اين توجد الكتب و الفتاوى بالاطنان
انتهى امر الاسلام في فرنسا
انشري رايي المتواضع با هيبريس
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