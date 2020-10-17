5 وفيات و205 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

عادت إصابات فيروس كورونا المستجد في الجزائر للتراجع بعد أربعة أيام من الارتفاع، حيث أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 205 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و203.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 5 وفيات جديدة ليبلغ مجموع الوفيات 1846، وأشار إلى 115 حالة شفاء، ما يرفع مجموع حالات التعافي في الجزائر إلى 37 ألفا و971؛ فيما يتواجد 36 مريضا في العناية المركزة.