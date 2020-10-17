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كُتّاب وآراء
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5 وفيات و205 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر
السبت 17 أكتوبر 2020 - 23:55
عادت إصابات فيروس كورونا المستجد في الجزائر للتراجع بعد أربعة أيام من الارتفاع، حيث أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 205 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و203.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 5 وفيات جديدة ليبلغ مجموع الوفيات 1846، وأشار إلى 115 حالة شفاء، ما يرفع مجموع حالات التعافي في الجزائر إلى 37 ألفا و971؛ فيما يتواجد 36 مريضا في العناية المركزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - با بو بي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:09
ديما ماعمرك تسبق العيب،
الوقت راها دوارة،
واحد الوقت كانو المسؤولين المغاربة تايدفعوا كبير في حديثهم عن السيطرة عن الوباء مقارنة ب"عدة دول في المنطقة" إييه و دابا ؟ ؟
أما واحد إيران لي ديما عدد الوفيات دياولها لابدا نشوفوه يوميا ، إييه ودابا ؟؟؟؟
الوقت راها دوارة،
واحد الوقت كانو المسؤولين المغاربة تايدفعوا كبير في حديثهم عن السيطرة عن الوباء مقارنة ب"عدة دول في المنطقة" إييه و دابا ؟ ؟
أما واحد إيران لي ديما عدد الوفيات دياولها لابدا نشوفوه يوميا ، إييه ودابا ؟؟؟؟
2 - عبدالله الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:09
الجزا معندهومشي التحليلات بزاف ولهذا نجد الاصابات قليلة لو كان عندهم تحليلات كثيرة كالمغرب ستجد الاصابات اكثر من المغرب
3 - Mohammed الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:18
114 وفات و أكثر من 5000 حالة في الشقيقة تونس و 60 وفات و أكثر من 3700 حالة إصابة في المغرب بدون تعليق
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