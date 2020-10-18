وسط خوف من المستقبل .. مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة

هسبريس من واشنطن

يبدو كريستيان متحمسا لشراء قطعة سلاح في متجر "ذا أتلانتيك" وسط مدينة سيلفر سبرينغ بولاية ميريلاند، قرب العاصمة واشنطن دي سي.

يبدي المواطن الأمريكي ذو الأصول اللاتينية حماسا شديدا ممزوجا بخوف مما قد يحصل في المستقبل القريب بالولايات المتحدة، ويقول: "بقدر ما أنا متحمس لموضوع امتلاك سلاح، أنا خائف مما قد يحصل، سواء قبل الانتخابات المقبلة أو بعدها".

ارتفاع مستمر

تشير عدد من التقارير إلى ارتفاع نسبة اقتناء السلاح في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد أزمة جائحة كورونا وما خلفته من خوف وهلع في أوساط مختلف الفئات في المجتمع الأمريكي.

وحسب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد تجاوز عدد الأسلحة التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة من هذه السنة عدد الأسلحة التي سجلت بشكل قانوني خلال السنوات العشرين الأخيرة.

ووصل عدد قطع السلاح التي سجلت خلال هذه السنة، إلى حدود شتنبر الماضي، 28 مليونا و826 ألف قطعة، وهو رقم أعلى من سنة 2019 التي عرفت تسجيل حوالي 28 مليونا و370 ألف قطعة.

وكان شهر يونيو أكثر أشهر السنة بيعا للأسلحة بشكل قانون في الولايات المتحدة، وتجاوز العدد 3 ملايين و931 ألف قطعة، متبوعا بشهري مارس ويوليوز.

وتبعا لذلك، فإن الإقبال على اقتناء السلاح هذه السنة شهد ارتفاعا واضحا، بعد بداية الحجر الصحي في ولايات أمريكية بسبب جائحة كورونا، ثم الأسابيع التي تلت وفاة المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، التي فجرت احتجاجات مطالبة بإصلاح أجهزة الشرطة ومناهضة للعنصرية في مختلف أرجاء البلاد.

يتحدث كريستيان، البالغ من العمر 35 سنة، عن الأسباب التي دفعته لاقتناء سلاح لأول مرة في حياته، ويقول إنه لم يكن يفكر في ذلك من قبل، لكن التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد جعلته يغير رأيه.

ويذكر المتحدث في تصريح لهسبريس أن تصاعد بروز الجماعات المتطرفة، سواء من اليمين كـ"براود بويز" أو اليسار كـ"أنتيفا"، دفعه إلى تغيير موقفه من السلاح، موردا أنه بحاجة لحماية بيته وعائلته.

وعلى الرغم من تصريحه بأنه لن يصوت للرئيس الحالي دونالد ترامب، إلا أن كريستيان يبدي تأييده له حينما ينتقد مجموعة "أنتيفا" اليسارية، التي "لا تقل خطورة عن اليمين"، بحسب تعبيره.

غموض وتدهور اقتصادي

يضيف كريستيان قائلا: "أقطن في مدينة سيلفر سبرينغ بميريلاند، هي مدينة آمنة إلى حد ما، ويبقى الحي الذي أوجد فيه أكثر أمنا من أغلب أحياء العاصمة واشنطن، لكن لا يمكن أن تتنبأ بما سيحدث خلال الفترة المقبلة".

هذا الغموض الذي يتحدث عنه كريستيان، يغذيه الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه فئات واسعة من المجتمع الأمريكي، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا وفقدان ملايين الأمريكيين لعملهم، فيما تتوقع تقارير عدة ألّا تعود عجلة جزء كبير من الشركات التي توقفت عن العمل بسبب الجائحة إلى الدوران من جديد.

وأفادت شركة "وول مارت"، في بيان نشرته وكالة رويترز للأنباء، بأن هناك نقصا في الإمدادات، خصوصا في ما يتعلق بأسلحة الصيد، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن الأسلحة والذخيرة التي تتوفر عليها، وذكرت أنها تعمل مع الموردين لإتاحة مختلف المنتجات لزبنائها في أسرع وقت ممكن".

وارتبط صعود مبيعات السلاح في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة بعدد من الأحداث التي أثارت مخاوف بشأن عدم الاستقرار، سواء حينما انتخب الرئيس السابق باراك أوباما لولاية ثانية سنة 2012، أو خلال حوادث إطلاق النار التي كانت المدارس مسرحا لها، بالإضافة إلى موجة التسلح الأخيرة التي تشهدها البلاد بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا، بالإضافة إلى الاحتجاجات والانتخابات.