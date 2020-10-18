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الرئيسية | خارج الحدود | عودة الصلاة إلى المسجد الحرام بعد "شهور إغلاق"

عودة الصلاة إلى المسجد الحرام بعد "شهور إغلاق"

عودة الصلاة إلى المسجد الحرام بعد "شهور إغلاق"
هسبريس من الرباط
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:30

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عودة الصلاة الى المسجد الحرام، بعد إغلاق دام منذ شهر مارس المنصرم عقب انتشار فيروس كورونا عالميا، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، بالشروع في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

المرحلة الثانية، وفق الوزارة، تتيح الحصول على 4 أنواع من التصاريح، هي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك تنفيذًا للتوجيهات بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل.

وشددت الوزارة المعنية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، استجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وستشهد المرحلة الثانية عودة العمرة والزيارة بأعداد أكبر من المرحلة الأولى لتصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى، وسيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وستخصص لكل فوج، تؤكد الوزارة المعنية، 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية.

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