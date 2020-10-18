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كُتّاب وآراء
185 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 15099 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين اقترب بذلك من مليون و400 ألف حالة.
وسجلت روسيا 185 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 24187 حالة.
وتماثل 5377 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس، ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين المليون و70 ألفا.
جدير بالذكر أن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل.