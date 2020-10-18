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Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تختار "حظر التجوال" لتفادي الحجر الصحي

فرنسا تختار "حظر التجوال" لتفادي الحجر الصحي

فرنسا تختار "حظر التجوال" لتفادي الحجر الصحي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 13:50

ذكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أن حظر التجوال افي باريس و8 مدن فرنسية أخرى يجب أن يساعد في الحد من تفشي فيروس كورونا، بدون الضرر الناجم عن حجر صحي وطني.

وأضاف رئيس الوزراء ضمن تصريحه للصحيفة: "يتمثل التحدي في مواجهته بدون اللجوء إلى إغلاق واسع، في مختلف أنحاء البلاد ولفترة طويلة من الزمن. أريد تفادي ذلك".

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع معاناة فرنسا من رقم قياسي من الإصابات بفيروس كورونا، مع تراجع في شعبية كاستيكس، حسب استطلاع للرأي نشرته الصحيفة اليوم الأحد.

فقد تراجعت شعبية رئيس الوزراء 6 نقاط مئوية عما كانت عليه قبل شهر، لتصل إلى 39%، طبقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "إفوب" المتخصص في هذا المجال.

وقالت الصحيفة إنه "للمرة الأولى منذ أن تم تعيين كاستيكس، في يوليوز الماضي، أعرب أكثر من نصف الذين شاركوا في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أدائه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - karim الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:10
الكوفيد دريعة لحجب الأزمة ألاقتصادية التي ستاتي على الأخضر واليابس ، والحكومات كلها تستبق الزمان حتى لا تنتفض الشعوب، أليس الصبح بقريب
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3
2 - De Marseille الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:18
32 الف حالة في 24 ساعة هنا بفرنسا,المشكل ان اغلب الاصابات في احياء المهاجرين من شمال افريقيا حيث الناس لاتحترم لاتباعد ولاماسك ومجمعين وكانهم باقين في بلادهم
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-5
3 - من باريس. .. الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:23
حظر التجول في باريس ليﻻ فقط من التاسعة الى السادسة صباحاً . اما جميع أﻻنشطة التجارية عادية باستثناء حاناة الخمر والقمار ..
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-1
4 - مجرد ملاحظ الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:23
فرنسا انتهت منذ عقود و هي تعيش مظاهر و اوقات الاحتضار النهائي و لم تعد تعيش الا بالديون و اقتصاد الخدمات و الاقتراض المفرط مما نتج عنه سياسات ليبيرالية متوحشة فككت و تفكك كل شيئ و كل المرافق العمومية- و لم تعد فرنسا الوديعة الا فضاء للكراهية و ابشع انواع الجرائم في المدن التي لا تجد لها مثيلا الا في بعض دول العالم الثالث الفاشلة حيث كثرة الاجرام و مظاهر الفقر و العوز و الغلاء و ارتفاع تكاليف العيش- اليوم لن تستطيع المرور بشارع او زنقة الا و تصدمك مظاهر العنف (سرقة انتشال، ضرب، اعتداء، بصق في الشارع، استعمال الاسلحة النارية، العنف بالسيارات و المتورات، و التخريب، و الاعتداء على الفتيات و النساء العجوزات، و سب المهاجرين، و العنصرية، و كل التفزات و الاداعات و الصحف تنتفت ليل نهار خطابات عنصرية ضد الفرنسيين الفقراء من ديانة مسلمة و كأنهم هم سبب مشاكل الارض و السماء و الحاضر و الماضي بشكل لم يسبق له مثلا و لا شبيه له في العالم، بل وصل الاجرام الى القتل و الابادة الجماعية و قطع رؤوس بشر وسط المدن، و الفتك، و مظاهر فرق امنية بكثرة مدججة بالاسلحة تنزل الى احياء الفقراء كما في بعض دول امريكا ج
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