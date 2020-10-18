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كُتّاب وآراء
فرنسا تختار "حظر التجوال" لتفادي الحجر الصحي
ذكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أن حظر التجوال افي باريس و8 مدن فرنسية أخرى يجب أن يساعد في الحد من تفشي فيروس كورونا، بدون الضرر الناجم عن حجر صحي وطني.
وأضاف رئيس الوزراء ضمن تصريحه للصحيفة: "يتمثل التحدي في مواجهته بدون اللجوء إلى إغلاق واسع، في مختلف أنحاء البلاد ولفترة طويلة من الزمن. أريد تفادي ذلك".
وتتزامن الإجراءات الجديدة مع معاناة فرنسا من رقم قياسي من الإصابات بفيروس كورونا، مع تراجع في شعبية كاستيكس، حسب استطلاع للرأي نشرته الصحيفة اليوم الأحد.
فقد تراجعت شعبية رئيس الوزراء 6 نقاط مئوية عما كانت عليه قبل شهر، لتصل إلى 39%، طبقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "إفوب" المتخصص في هذا المجال.
وقالت الصحيفة إنه "للمرة الأولى منذ أن تم تعيين كاستيكس، في يوليوز الماضي، أعرب أكثر من نصف الذين شاركوا في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أدائه".