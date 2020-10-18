24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس في خرجات لممارسة القنص
- التسول في زمن كورونا
- "كوفيد-19" في جهات المغرب .. الحالات النشطة تتجاوز 26 ألفا
- ارتفاع عدد وفيات الجائحة إلى 14 حالة بثغر سبتة
- 5 وفيات و189 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال
وسط خوف من المستقبل .. مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة (5.00)
هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة (4.00)
بيضاويون يراهنون على "التعايش مع كورونا" وإلغاء إجراءات الإغلاق (4.00)
هذه تفاصيل فرض "ضريبة التضامن" على المغاربة في السنة المقبلة (2.00)
- هذه تفاصيل فرض "ضريبة التضامن" على المغاربة في السنة المقبلة - (185)
- "ضريبة التضامن" .. اتهام حكومة العثماني باستهداف "جيوب الضعفاء" - (158)
- الأهلي يهزم الوداد في ذهاب نصف نهائي "الأبطال" - (114)
- المغرب يسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (81)
- هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صائب عريقات يعالج بمستشفى إسرائيلي من كورونا
أفادت تقارير إسرائيلية بأنه جرى، اليوم الأحد، نقل صائب عريقات، أمين سر اللجنة النتفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين، إلى مستشفى في القدس بعد تزايد حدة الأعراض التي يعانيها جراء إصابته بفيروس كورونا.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم نقل عريقات من منزله في أريحا إلى مركز "هداسا" الطبي في القدس للعلاج، بعدما قدمت السلطة الفلسطينية طلبا للسلطات الإسرائيلية من أجل القيام بهذا التدخل الصحي.
وكان قد تم الإعلان عن إصابة عريقات بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما سبق للشخصية الفلسطينية نفسها أن خضعت، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الامريكية.
وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "عريقات، بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
عريقات وضع الثقة في اسراءيل و اكيد سيرفض العلاج في ايران