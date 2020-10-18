صائب عريقات يعالج بمستشفى إسرائيلي من كورونا‎

هسبريس - د.ب.أ

أفادت تقارير إسرائيلية بأنه جرى، اليوم الأحد، نقل صائب عريقات، أمين سر اللجنة النتفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين، إلى مستشفى في القدس بعد تزايد حدة الأعراض التي يعانيها جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم نقل عريقات من منزله في أريحا إلى مركز "هداسا" الطبي في القدس للعلاج، بعدما قدمت السلطة الفلسطينية طلبا للسلطات الإسرائيلية من أجل القيام بهذا التدخل الصحي.

وكان قد تم الإعلان عن إصابة عريقات بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما سبق للشخصية الفلسطينية نفسها أن خضعت، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الامريكية.

وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "عريقات، بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".