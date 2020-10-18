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الرئيسية | خارج الحدود | صائب عريقات يعالج بمستشفى إسرائيلي من كورونا‎

صائب عريقات يعالج بمستشفى إسرائيلي من كورونا‎

صائب عريقات يعالج بمستشفى إسرائيلي من كورونا‎
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 16:40

أفادت تقارير إسرائيلية بأنه جرى، اليوم الأحد، نقل صائب عريقات، أمين سر اللجنة النتفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين، إلى مستشفى في القدس بعد تزايد حدة الأعراض التي يعانيها جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم نقل عريقات من منزله في أريحا إلى مركز "هداسا" الطبي في القدس للعلاج، بعدما قدمت السلطة الفلسطينية طلبا للسلطات الإسرائيلية من أجل القيام بهذا التدخل الصحي.

وكان قد تم الإعلان عن إصابة عريقات بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما سبق للشخصية الفلسطينية نفسها أن خضعت، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الامريكية.

وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "عريقات، بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - أبو سعد الراشيدي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 16:52
يهود لا تنسى ابدا من قدم لها خدمات وأد المقاومة
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9
2 - patriote الأحد 18 أكتوبر 2020 - 16:54
أليس هذا بتطبيع مباشر حرام علينا وحلال عليكم أليست هناك مستشفيات في الارضن
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40
3 - الك الأحد 18 أكتوبر 2020 - 16:54
شر البلية ما يضحك عندو المعرفة تما
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32
4 - ابو سعد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 16:56
هذا يبرز بالملموس أن الزعماء في واد والشعوب تغرد في واد آخر.
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35
5 - موجز مقهور الأحد 18 أكتوبر 2020 - 16:57
هذا هو المعقول وأخيراً الرجوع إلى إسرائيل باش دير الخير في العرب
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21
6 - حميد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:04
ما هو راي ويحمان و اخرون .............
عريقات وضع الثقة في اسراءيل و اكيد سيرفض العلاج في ايران
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33
7 - يوسف الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:12
احسن وأمهر أطباء المستعجلات هم الفلسطينيون حيث لهم تجربة وخبرة فائقة
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-5
8 - إحسان الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:15
إسرائيل تكافئ وتحسن التعامل مع خداميها وما أكثرهم بين الفلسطينيين وتغتال معارضيها
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12
9 - خنانوس الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:19
إلى بعض المعلقين بالله عليكم أين تريدون ان يعالج نفسه ووطنه تحت الاحتلال هل حتى وهو في حالة خطيرة ينتظر الى أن يحرر ارضه المحتلة من الصهاينة
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-20
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