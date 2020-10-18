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252 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:50
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 252 حالة وفاة و 3890 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت الوزارةأن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 530 ألفا، وصرحت باسمها، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 30 ألفا و 375حالة.
وأضافت المسؤولة نفسها أن 4744 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 427 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
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تعليقات الزوّار (1)
1 - ملاحظ مغربي،، الأحد 18 أكتوبر 2020 - 15:48
مايلاحظ عن ايران وللاسف الشديد ان حصيلة الاموات بسبب وباء كورونا تتضاعف يوما بعد يوم،،
نرجوا من الله ان يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء،،
نرجوا من الله ان يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء،،
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