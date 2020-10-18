24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سرعة دوران الأرض (5.00)

  2. هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة (4.00)

  3. بيضاويون يراهنون على "التعايش مع كورونا" وإلغاء إجراءات الإغلاق (4.00)

  4. ولي العهد مولاي الحسن يفتتح الموسم الجامعي بـ"العولمة وكورونا" (1.67)

  5. نقابة تؤيّد استفادة "فنانين في الوزارة" من الدعم (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 252 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

252 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

252 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:50

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 252 حالة وفاة و 3890 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارةأن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 530 ألفا، وصرحت باسمها، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 30 ألفا و 375حالة.

وأضافت المسؤولة نفسها أن 4744 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 427 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ملاحظ مغربي،، الأحد 18 أكتوبر 2020 - 15:48
مايلاحظ عن ايران وللاسف الشديد ان حصيلة الاموات بسبب وباء كورونا تتضاعف يوما بعد يوم،،
نرجوا من الله ان يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.