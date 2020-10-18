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الرئيسية | خارج الحدود | أكثر من 200 ألف وفاة جراء كورونا بدول أوروبية

أكثر من 200 ألف وفاة جراء كورونا بدول أوروبية

أكثر من 200 ألف وفاة جراء كورونا بدول أوروبية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:55

لقي أكثر من 200 ألف شخص حتفهم حتى الآن في دول الاتحاد الأوروبي وشركائها؛ وفقا للسلطات الأوروبية المعنية بمكافحة الأمراض.

أظهرت أحدث إحصاءات صادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الأحد، تسجيل ما يقرب من 4.8 ملايين إصابة بفيروس كورونا و200 ألف و587 حالة وفاة.

ووقعت معظم الوفيات في بريطانيا، بأكثر من 43 ألفا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وتغطي الإحصاءات المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين، وبريطانيا العضو السابق في الاتحاد الأوروبي، ولا تشمل سويسرا.

وتشمل منظمة الصحة العالمية في إحصاءاتها لـ"منطقة أوروبا" نحو 53 دولة ، وبلغت الأعداد الأوسع نطاقا لهذه المنطقة 7.8 مليون حالة إصابة و255 ألف حالة وفاة .

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