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10 وفيات و199 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:35
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 199 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و402.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 10 وفيات جديدة ليبلغ مجموع الوفيات 1856، وأشار إلى 177 حالة شفاء، ما يرفع مجموع حالات التعافي في الجزائر إلى 38 ألفا و148.