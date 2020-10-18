إصابة 20 نائبا بـ"الفيروس" في البرلمان الإيطالي

هسبريس ـ مُتابعة

أصيب ما لا يقل عن 20 عضوا بمجلس النواب الإيطالي، على الأقل، بفيروس كورونا، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وتم وضع اثنين من المشرعين الآخرين في عزل ذاتي احترازي، وفقا لتقارير صحيفة "ال ميساجيرو" وغيرها.

وقالت التقارير نقلا عن مشرعين إنه تم تعليق جميع عمليات التصويت في المجلس الأسبوع المقبل، إلا أن المناقشات واجتماعات اللجان ستستمر.

وقالت مارياستيلا جيلميني من حزب "فورزا إيطاليا" المعارض لوكالة أنباء أدنكرونوس: "لا يجب تعليق الديمقراطية في مثل هذه اللحظة المعقدة".