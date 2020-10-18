24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد (5.00)

  2. مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة وسط خوف من المستقبل (5.00)

  3. سرعة دوران الأرض (5.00)

  4. هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة (4.00)

  5. بيضاويون يراهنون على التعايش مع فيروس "كورونا" وإلغاء "الإغلاق" (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | بعد قطع رأس أستاذ .. "الحركات الإسلامية المتطرفة" تقلق الفرنسيين

بعد قطع رأس أستاذ .. "الحركات الإسلامية المتطرفة" تقلق الفرنسيين

بعد قطع رأس أستاذ .. "الحركات الإسلامية المتطرفة" تقلق الفرنسيين
سيلفي ماليغور
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:00

يثير احتمال تورط الحركات الإسلامية المتطرفة، التي تنشط بشكل خاص على الشبكات الاجتماعية، في قطع رأس مدرس فرنسي في منطقة باريس الجمعة على يد شاب روسي شيشاني يبلغ من العمر 18 عامًا قلقًا لدى أجهزة المخابرات والحكومة الفرنسية.

وعزز وجود الناشط الإسلامي الراديكالي عبد الحكيم الصفريوي ضمن 11 شخصًا أوقفتهم الشرطة في إطار التحقيق في اغتيال صموئيل باتي السبت هذه الشكوك.

وقال لوران نونيز، المنسق الوطني للمخابرات ومكافحة الإرهاب، لوكالة فرانس برس، إن الحركات الإسلامية "الأقلية تحاول إقناع المسلمين بأن فرنسا دولة معادية للمسلمين. وتسعى إلى استغلالها، وإلى إنشاء تكتل". وأضاف: "وعند وقوع أدنى حادث، ينفذون".

والصفريوي، المعروف لدى المخابرات، هو مؤسس جماعة الشيخ أحمد ياسين (مؤسس حركة حماس الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي عام 2004). في بداية أكتوبر الجاري، توجه برفقة والد أحد الطلاب إلى المدرسة حيث كان باتي يدرس مادة التاريخ ليطلب فصل المعلم الذي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

كما بثّ، قبل أيام، على موقع "يوتيوب" شريط فيديو ندد فيه بالمعلم ووصفه بـ"الوغد"، وقدم نفسه على أنه "عضو في مجلس أئمة فرنسا".

كما استجوب، في مقطع فيديو آخر تم بثه على الموقع نفسه، ابنة والد أحد الطلاب داعيا إلى التعبئة.

ولم يربط جان فرانسوا ريكارد، المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، أمام الإعلام السبت، بين هذا الرجل والقاتل.

"علاقة غير مباشرة"

وإن لم يكن هناك "علاقة مباشرة"، فإن نونيز يرى أن هناك بلا شك "علاقة غير مباشرة" واعتبر "أنه تم تجاوز مرحلة"، مشيرًا إلى "صفة الضحية - المعلم - ووحشية" قاتله.

وأكد مصدر مقرب من الحكومة على دور "رسائل الكراهية على الشبكات الاجتماعية التي تستهدف الشباب".

ولفت نونيز إلى أجواء الحقد التي تبث على الشبكات مصحوبة بعودة ظهور الحركات الإسلامية المتطرفة، مشيرا إلى سياق "قضية "شارلي إيبدو" وإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية وخطاب الرئيس ماكرون حول قانون مقبل يهدف إلى تعزيز العلمانية ومحاربة الانعزالية الإسلامية".

وتتعلق القضية بمحاكمة شركاء منفذي هجمات يناير 2015 ضد "شارلي إيبدو"، الذين قتلوا 12 شخصًا، ردا أيضا على نشر هذه الرسوم.

بعد الهجوم بساطور الذي نفذه شاب باكستاني في شتنبر الماضي أمام المقر السابق لـ"شارلي إيبدو"، أوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن "إعادة نشر الرسوم هي التي فاقمت التهديدات، وليس المحاكمة".

وأضاف المصدر الأمني ذاته أن "إرادة ضرب الغرب لا لبس فيها"؛ ولكن "بين الذين لقوا حتفهم والمسجونين" فإن قدرة الجماعات الإرهابية على العمل "محدودة للغاية"، مشددا على التهديد الداخلي المتمثل بالأفراد الذين يتصرفون من تلقاء نفسهم.

"كراهية فرنسا"

"منذ شهر على وجه الخصوص، كان هناك تقارب وتعبئة لثلاثة تيارات إسلامية، هي (المسلمون) بزعامة مروان محمد، المتحدث السابق باسم هيئة مناهضة معاداة الإسلام في فرنسا وهيئة مناهضة الإسلام وجمعية (بركة سيتي) الخيرية"، وفق ما أوضح مصدر مقرب من الحكومة لوكالة فرانس برس.

وجرى وضع إدريس يمو، رئيس هذه الجمعية الخيرية الإسلامية، تحت الإشراف القضائي في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل محاكمته بتهمة مضايقة صحافي على الشبكات الاجتماعية.

وقال المصدر المقرب من الحكومة إنه "منذ أسبوعين" فإن "معدل اختراق" التيارات الثلاثة على الشبكات الاجتماعية "مرتفع جدا".

وأضاف المصدر أن هذه الحركات "استلمت اليوم زمام المبادرة في العالم الإسلامي، من خلال نهج سياسي وديني ومتشدد وكراهية فرنسا".

وأكد: "بالنسبة لهم، فرنسا دولة عنصرية ومعادية للمسلمين وبلد غير مؤمن وكافر"، مضيفا: "إنهم يريدون زرع الفوضى والحرب الأهلية لتطوير نظام جديد حول الشريعة. إنهم يندرجون ضمن إجراء عنيف".

ويرى المصدر أن خطاب إيمانويل ماكرون الأخير حول الانعزالية الإسلامية زاد من حدة غضبهم. واعتبر أن تنفيذ الشاب الروسي الشيشاني لهذا العمل هو "جزء من هذا" الغضب.

*أ. ف .ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مراكش دار السلام الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:10
من خلال تفاعل المغاربة مع حدث قطع الرأس لاحظت التالي : اشادة واسعة بالجريمة الارهابية ولو بطريقة غير مباشرة + محاولة تبرير الجريمة وانزال قوي للجماعات الاخوانية على مواقع التواصل... فعلا الاسلام في أزمة كبيرة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-122
2 - مجرد رأي... الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:13
الله يا ربي واش فرنسا تحتضن أبناءنا. هناك من الأسر التي اندمجت مع المجتمع الفرنسي بطبيعة الحال مع الاحتفاظ بالعادات والتقاليد ابناؤنا لم يجدوا عملا في اوطانهم ووجدوه في فرنسا فرنسا تدفع للامهات الحاضنات بابنائهن مغربيات 1000 اورو شهريا مقابل الاعتناء بأبنائهن يستفيدون من الشوماج ومن كل الامتيازات آش خصهم حتى ينقلبون على مجتمع يعيلهم يعلمهم ليس هو هذا اسلام محمد صلى الله عليه وسلم دينه دين التعايش والتسامح لماذا شوهوه بتلك الدرجة التي أصبح فيها الغربي ينظر إلى المسلم نظرة ريبة شك وخوف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
3 - Mr biliki الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:15
الله إستر ماركوا تصريحه كان سبب في اندلاع الحقد . و الكراهية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - محمد ا الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:18
يجب على المسلمين ان يقاطعو كل ما هو فرنسي نصرة لنبيهم عليه الصلاة و السلام.
وأظن أن فرنسا يجب أن تقلق من الخطاب العنصري لماكرون و من إستفزاز المسلمين و محاولة احتقارهم و الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
5 - صحيح الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:18
فرنسا أكبر من أكبر أعداء للمسلمين هذا لا يختلف عليه اثنان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
6 - مراقب مروكي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:18
للأسف هناك من يريد تشويه الإسلام و هناك من يستغل تشويه الإسلام وهناك من يدعيه يدافع عن الإسلام على أساس مصلحة سياسية وهناك عدو للإسلام من بني جلدتني وهم كثر والله يهدي العباد إلى طريق الخير والفلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
7 - ولد حميدو الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:19
و من شجع التطرف غير اروبا و خصوصا بريطانيا التي كانت تحمي اخطر الدعاة و منهم الكفيف عبدالرحمان
ربما ارادوا استخدامهم ضد بلدانهم و لكن عندما انقلب السحر على الساحر تخلصوا منهم

ما يمكن ان اقوله
المكسي بديال الناس عريان فهؤلاء المتطرفون يعيشون بالسوسيال و يعتبرون المحسنين كفارا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
8 - rachida الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:20
إوا هادشي لي بغيتوا يالمسلمين.غاتبقاو هاكا حتى يسد عليكم الغرب بيبانوا فمرة ومايخلي مزال حد إدخل عندوا.يقول الدين الإسلامي تسوية الأمور لا تكون بالعنف وإنما بالحوار وبالتي هي أحسن.جادلوهم بالحسنى وحتى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو كذلك وصى بعدم الغضب واجتنابه وعدم الاندفاع ولكن ما تقومون به يعجل فقط غلق أوروبا أبوابها على المسلمين بصفة نهائية وخصوصا أن أغلب المسلمين يموتون من أجل الوصول إلى أوروبا وخير دليل قوارب الموت التي يركبها عندنا يوميا الشباب طمعا في الوصول إلى نعيم الغرب كما يقولون عنه.كل خطوة مضادة تقومون بها لا تأتي إلا بعكس ما تأملون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
9 - علماني الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:22
اصبح الوضع مقلق في ظل انتشار تطرف الديني واجب تخاد جميع التدابير الأستباقية ومنع كتب السوداء التي تحرض على الجهاد وتكفير وقتل المتغلغلة في الإسلام وتسمية الاشياء بمسمياتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - abderrahim الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:22
un crime odieux qui révèle la barbarie et l'ignominie
d une religion des ténèbres digne des tribus il y a plus de14 siecles
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
11 - محمد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:23
فرنسا اكرمت و اخطأت
في التسعينيات كان المهاجر لما يأتي يحدتك عن اوربا و التقدم و تحب في عينيه و حديته الحياة، و اليوم يأتون بشكل مخالف لا يتحدتون سوى عن الدين و يحكون أشياء عن الماضي الاسلامي حكايات اقرب الى الخرافة من المنطق، منحرفون عن الصواب لا ندري كيف و من استطاع صناعة هدا الفرق الدي سيجني عليهم جميعا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
12 - بدر الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:28
اودي هاد المسرحيات طلعو فالراس.. ديما المسلمين هوما المشكل.. لاحول و لا قوة الا بالله. باش تعرف بلي ساهل تقلب رأي شعب غير بمسرحية بسيطة.. المسلمين ديال بصح راه مسالمين براكة من تشويه سمعة الاسلام و لعب المسرحيات من أجل تشويه سمعته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
13 - مومو الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:29
عجبا يكرهون فرنسا التي يعيشون فيها موفرة لهم جميع شروط العيش الكريم التي لا تتوفر في بلدانهم الاصلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
14 - ,علماني الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:30
و حتى فيروس كوررونا لقد صنعته الحركات الاسلامية البريئة , ووزعته على العالم على راسها فرنسا , وحتى قللة الامطار والجفاف سببه الحركات الاسلامية,اظن ان فرنسا عندها مشكل مع الاسلام,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
15 - من باريس. . الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:32
كلنا ضد الإجرام وإﻻرهاب ...لكن ازدراء الدين الإسلامي الحنيف البرئ من هذه أﻻفعال غير مقبول.. لكن الطامة الكبرى واحد ملحد او يهودي المسيحي قتل أو أصيب تقيم لهم الدنيا وتقعد اما في حالة اعتداء على مسجد او قتل المسلمين بغير حق ...ﻻ احد يلصق بدينهم تهمة اﻻرهاب أو التطرف ... وﻻ أحد يبالي بهم .. رغم ان المسلمين أكثر الضحايا والقتل والتهجير... وهذا سببه يرجع الى مسؤولين في دولهم ﻻ يهمهم اﻻ كروشهم وعروشهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
16 - ماندي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:32
لا شيء يبرر قتل نفس بريئة اذن قتل الاستاذ جريمة. ولكن صلب الموضوع هو ما سيؤول اليه حال المسلمين في فرنسا او اوربا بعد مثل هذه الحوادث لان كل المسلمين يدفعون الثمن و ليس فقط مرتكب الجريمة. اظن ان ماكرون سوف يجد في هذه الجريمة فرصة لتمرير بعض خطاباته ضد المسلمين و كسب تعاطف اصوات اليمين المتطرف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - javel lacroix الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:36
اقسم بالله مقتل المعلم الفرنسي عمل جهادي وليس إرهابي لا احد يقول ستاخذ فرنسا هذا الفعل حجة لحرب المسلمين في فرنسا , فرنسا تحارب الاسلام من اكثر من 100 عام من الذين قتل مليون و نصف مسلم في الجزائر من الذي احتل المغرب و تونس و موريتانيا و سوريا و لبنان من الذي جعل لبنان بلد نصراني بعد ان كان مسلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
18 - حكم الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:38
سؤال يبقى دائما دون جواب لماذا يرتكب المتدين بالاسلام هذه الافعال الإرهابية من تفجير وقطع الرؤوس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
19 - abdelaziz الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:40
الاسلامي انسان مريض ولكنه لايعترف بمرضه وربما لايعرف انه مريض لانه مبرمج في صغره ويظن انه احسن من كل شيء ،مشكل مع الاسلاميين يهدفون الى تطبيق قوانين الماضي وهذا مستحيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.