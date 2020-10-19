24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة وسط خوف من المستقبل (5.00)

  2. الهدّاف المغربي يوسف العربي يحطم "رقما صامدا" منذ نصف قرن (5.00)

  3. الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال" (5.00)

  4. دورة تكوينية تروم الحفاظ على الأرشيف العمومي (5.00)

  5. شغيلة "سامير" تستعجل عودة إنتاج مصفاة المحمدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 179 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

179 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

179 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 09:55

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 15982 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز بذلك المليون و415 ألف حالة.

وسجلت روسيا 179 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات بها منذ بدء تفشي الوباء 24366 حالة، وتجاوز مجموع المتعافين المليون و75 ألفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.