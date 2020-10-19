179 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 15982 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز بذلك المليون و415 ألف حالة.

وسجلت روسيا 179 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات بها منذ بدء تفشي الوباء 24366 حالة، وتجاوز مجموع المتعافين المليون و75 ألفا.