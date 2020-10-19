مستشفى إسرائيلي: عريقات تحت التنفس الاصطناعي

هسبريس ـ د.ب.أ

أفاد المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين، من تداعيات إصابته بكورونا بأن "حالته تدهورت وأصبحت حرجة".

وتم نقل عريقات البالغ 65 عاما، أمس الأحد، من منزله في الضفة الغربية إلى مركز "هداسا" الطبي في القدس.

وجاء في بيان صدر عن المستشفى :"أمضى عريقات ليلة هادئة، لكن صباح اليوم طرأ تدهور على حالته، التي تُصنف الآن على أنها حرجة، وبسبب ضيق التنفس تم تخديره ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي".

وكان قد تم الإعلان عن إصابة عريقات بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري، وخضع المسؤول الفلسطيني قبل ثلاث سنوات لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية أن "عريقات، بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، تم نقله إلى أحد المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".