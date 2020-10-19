24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التسول في زمن كورونا
- هل تسهم منطقة "عين الشكاك" في إنقاذ الصناعة الجلدية بجهة فاس؟
- سلسلة مصوّرة تسائل اليقينيّات وتحفز التفكير النقدي بالمغرب والعالم
- مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة وسط خوف من المستقبل
- يوسف عاني .. عيون رقمية تراقب تطور الأسواق المالية ببروكسيل
مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة وسط خوف من المستقبل (5.00)
الهدّاف المغربي يوسف العربي يحطم "رقما صامدا" منذ نصف قرن (5.00)
الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال" (5.00)
- "ضريبة التضامن" .. اتهام حكومة العثماني باستهداف "جيوب الضعفاء" - (185)
- الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال" - (158)
- بعد قطع رأس أستاذ .. "الحركات الإسلامية المتطرفة" تقلق الفرنسيين - (78)
- هل يستغل البرلمانيون ثغرة "التصفية" لاسترداد "مساهمات المعاشات"؟ - (66)
- اختفاء الطفل الحسين يستنفر السلطات في اشتوكة - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مستشفى إسرائيلي: عريقات تحت التنفس الاصطناعي
أفاد المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين، من تداعيات إصابته بكورونا بأن "حالته تدهورت وأصبحت حرجة".
وتم نقل عريقات البالغ 65 عاما، أمس الأحد، من منزله في الضفة الغربية إلى مركز "هداسا" الطبي في القدس.
وجاء في بيان صدر عن المستشفى :"أمضى عريقات ليلة هادئة، لكن صباح اليوم طرأ تدهور على حالته، التي تُصنف الآن على أنها حرجة، وبسبب ضيق التنفس تم تخديره ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي".
وكان قد تم الإعلان عن إصابة عريقات بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري، وخضع المسؤول الفلسطيني قبل ثلاث سنوات لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية أن "عريقات، بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، تم نقله إلى أحد المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
تحت حمايتها له .
* العرب منهم من يطبع و منهم من يقاوم ، كذلك الفلسطينيون ، لائحة الشهداء
طويلة و لائحة العملاء الخونة طويلة أيضاً . و التاريخ يسجل .
ceci est visible,d"autres choses invisibles nous échappent entre palestiniens et israeliens,
alors les marocains qui disent à bas israel, que vont dire maintenant que ce haut responsable palestinien est un traître ,assez,laissons palestiniens et israeliens régler leurs problemes ,
deux états voisins vivant dans la paix,c"est l"unique solution
يا أالله يا أالله يا أالله اسألك باسمك الاعظم والاحب إليك ان تشفيه شفاء لايغادر سقما ..............يا أالله يا رحمان يارحيم ...