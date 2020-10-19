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الرئيسية | خارج الحدود | مستشفى إسرائيلي: عريقات تحت التنفس الاصطناعي

مستشفى إسرائيلي: عريقات تحت التنفس الاصطناعي

مستشفى إسرائيلي: عريقات تحت التنفس الاصطناعي
هسبريس ـ د.ب.أ
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 10:30

أفاد المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين، من تداعيات إصابته بكورونا بأن "حالته تدهورت وأصبحت حرجة".

وتم نقل عريقات البالغ 65 عاما، أمس الأحد، من منزله في الضفة الغربية إلى مركز "هداسا" الطبي في القدس.

وجاء في بيان صدر عن المستشفى :"أمضى عريقات ليلة هادئة، لكن صباح اليوم طرأ تدهور على حالته، التي تُصنف الآن على أنها حرجة، وبسبب ضيق التنفس تم تخديره ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي".

وكان قد تم الإعلان عن إصابة عريقات بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري، وخضع المسؤول الفلسطيني قبل ثلاث سنوات لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية أن "عريقات، بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، تم نقله إلى أحد المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ميلاد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:02
كان عل عريقات أن يعالج في دول من الدول المتقدمة حتى يبعد عنه التطبيع مع الصهاينة لكن العملاء هذا هو حالهم.
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-13
2 - يالا الغرابة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:05
انه لمن المحير والغرابة أن تكون حياتك تحت رحمة العدو الذي كنت تحاربه مند زمن فأدا شفيت يجب عليك أن ترض له الجميل
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16
3 - zagrome الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:07
je ne crois pas saibe arrikat est fedel au peuple palistinien
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-2
4 - المرحوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:12
رحمه الله و غفر له، المرحوم كان راجل مزيان اللهم ألحقنا به مسلمين.
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2
5 - و التاريخ يسجل الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:14
* الموت واحد ، منهم من يستشهد على أيدي إسرائيل ، ومنهم من ينتهي أجله
تحت حمايتها له .
* العرب منهم من يطبع و منهم من يقاوم ، كذلك الفلسطينيون ، لائحة الشهداء
طويلة و لائحة العملاء الخونة طويلة أيضاً . و التاريخ يسجل .
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12
6 - Karim الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:21
وهل تظنون انه سيخرج من المستشفى حيا هذا من السبع المستحلات .سيفعلون به ما فعلوا بياسر عرفات ؟؟؟؟؟
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14
7 - mostafaibnhelal الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:25
اللهم اشفيه. رغم كل ما يقال عنه يبقى باسلا صنديدا لنصرة القضية الفلسطينية الإسلامية ككل
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-1
8 - الخميس الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:29
لا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم وما دخلكم أنتم في الفلسطينيين هل هي مستعمرة مغربية ؟بعض الأشخاص سامحهم الله يسمعون عن باب المغاربة ويظنون أنهم ورثة من ورثة أرض فلسطين .
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1
9 - le démenti الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:35
alors ,le voilà,un haut responsable palestinien est soigné dans l"hôpital d"israel,
ceci est visible,d"autres choses invisibles nous échappent entre palestiniens et israeliens,
alors les marocains qui disent à bas israel, que vont dire maintenant que ce haut responsable palestinien est un traître ,assez,laissons palestiniens et israeliens régler leurs problemes ,
deux états voisins vivant dans la paix,c"est l"unique solution
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2
10 - حيانة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:38
خيانة على كل الاصعدة حتى اصبحت .عرب تساوي خيانة .الخيانة تحيط بنا .هنا هناك .لو.تسلءلت لماذا طالت القضية .فكانت اطول احتلال في العالم .اجل انها الخيانة والأسوء ان تكون الخيانة فلسطينية
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0
11 - فؤاد ألمانيا الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:38
اللهم يادا الجلال والاكرام ياحنان يامنان إشفه شفاء لايغادر سقما يا أالله، ...ارجوكم ادعوا له بالشفاء ودعوكم الان من الأقاويل الجوفاء .........عبد الله هذا محتاج الان لدعواتكم له بالشفاء ....
يا أالله يا أالله يا أالله اسألك باسمك الاعظم والاحب إليك ان تشفيه شفاء لايغادر سقما ..............يا أالله يا رحمان يارحيم ...
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