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الرئيسية | خارج الحدود | "يونيسف" تخزن لقاحات محتملة مضادة لـ"كورونا"

"يونيسف" تخزن لقاحات محتملة مضادة لـ"كورونا"

"يونيسف" تخزن لقاحات محتملة مضادة لـ"كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:53

تعتزم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" تخزين 520 مليون حقنة، خلال هذا العام، لاستخدامها في إعطاء لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة: "هذا يهدف لضمان توفير الحقن اللازمة في البلدان قبل وصول اللقاحات"، مضيفة أنها تتعاون مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة الصحة العالمية، في توفير المتطلبات اللازمة لـ"إيصال سريع وآمن وفعال للقاح محتمل".

وقالت مديرة اليونيسف هنريتا فور: "التطعيم ضد كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم سيكون أحد أعظم الجهود في تاريخ البشرية"، موضحة أنه سيتعين التصرف على نحو سريع مثلما تم تصنيع اللقاحات.

وفقا للبيانات تخطط يونيسف، بافتراض توفر ما يكفي من لقاح مضاد للفيروس، لشراء أكثر من مليار حقنة خلال عام 2021- إلى جانب الـ 620 مليون حقنة التي توفرها المنظمة لمكافحة أمراض أخرى مثل الحصبة أو التيفويد.

ويُجرى حاليا اختبار العديد من اللقاحات المرشحة ضد فيروس كورونا المستجد على أفراد في جميع أنحاء العالم، ووصل بعضها إلى مرحلة حاسمة للحصول على تصريح بتداولها في الأسواق؛ ويُجرى فحص الآلاف من الأشخاص لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات المرشحة تحمي بالفعل من العدوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - العدالة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:07
كل الشعوب العالم سحبو الثقة من منظمة الصحة العالمية يجب تغير جميع مسؤلين المنضمة قبلة توزيع اللقاح المحتمل والتحقيق معهم في كل القظايا المتعلقة بكورونا اللتي زادة فقرآ للفقراء العالم وزادة ثروة لأثرياء العالم
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2 - samsam الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:07
عن نفسي لن استعمل أحد هذه اللقاحات حتى لو فرضت على الشعب بالقوة.
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3 - تعدد لقاحات كورونا ؛ ؛؛؛؛ الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:12
مستقبلا و قريبا في الشهور القادمة من المحتمل ستتعد أسواق بيع لقاحات كورونا ((منظمة الصحة العالمية، الصين، روسيا،امريكا؛أوروبا، الخ،،،،،)) السؤال المطروح :ما هو اللقاح الأنسب للبشرية لعلاج هدا الفيروس؟ ؟؟؟ وهل هده اللقاحات ستسبب اتار ومضاعفات جانبية؟ ؟؟؟؟؟.
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