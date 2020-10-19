24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة وسط خوف من المستقبل (5.00)

  2. الهدّاف المغربي يوسف العربي يحطم "رقما صامدا" منذ نصف قرن (5.00)

  3. الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال" (5.00)

  4. دورة تكوينية تروم الحفاظ على الأرشيف العمومي (5.00)

  5. شغيلة "سامير" تستعجل عودة إنتاج مصفاة المحمدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | شرطة فرنسا تطلق عمليات ضد متطرفين إسلاميين

شرطة فرنسا تطلق عمليات ضد متطرفين إسلاميين

شرطة فرنسا تطلق عمليات ضد متطرفين إسلاميين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:45

عقب ذبح مدرس في فرنسا خلال نهاية الأسبوع الماضي، بدأت الشرطة في القيام بعمليات ضد إسلاميين صباح اليوم الاثنين.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن العمليات تستهدف العشرات ممن لهم صلات بالإسلام الراديكالي، وأضاف أن العمليات الشرطية سوف تستمر لأيام.

وتقرر في مجلس الدفاع الوطني، الذي رأسه الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الأحد، اتخاذ إجراء أكثر قوة ضد التطرف، والتركيز بصورة أكبر على خطاب الكراهية على شبكه الانترنت.

وأضاف الوزير أنه تم تقديم 80 شكوى ضد نشر الكراهية على شبكة الانترنت منذ أن تم ربط مقتل المدرس بأخبار تمجد ذبح المدرس.

وكان المتهم الرئيس، البالغ 18 عاما، قد تفاخر بذبح المدرس على شبكة الانترنت، وكتب أن المدرس أهان رسول الإسلام.

كما أشار دارمانان إلى أن العمليات سوف تركز على عدد من الجمعيات هذا الأسبوع، وقال إن والد الطالب، الذي قام بالحشد ضد المدرس على شبكة الانترنت، قام هو وأخرون"بإصدار فتوى ضد المدرس".

وكان قد تم قتل المدرس صباح الجمعة الماضي في ضاحية بباريس، وقامت الشرطة بقتل المنفذ ذو الأصول الروسية الشيشانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.