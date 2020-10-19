رئيس الحكومة التونسية يأذن بحظر التجوال في البلاد

هسبريس ـ مُتابعة

أذن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الاثنين، لكافة الولاة بإعلان حظر التجوال بجهاتهم من يوم غد الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن ذلك جاء خلال جلسة عمل عقدتها الحكومة، صباح اليوم بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا، بقصر الحكومة بالقصبة.

ووفق الوكالة فقد تم التطرق أثناء الجلسة إلى الوضع الأمني في البلاد، والأحداث التي عرفتها مدينة الشابة إثر القرارات الأخيرة للجامعة التونسية لكرة القدم، ومدى امتثال المواطنين لإجراءات حظر التجول، زيادة على حادث "كشك سبيطلة".

وكانت مدينة الشابة (ولاية المهدية) قد شهدت، لية "السبت ـ الأحد" احتجاجات عمت جميع شوارعها، تخللها حرق لعدد من العجلات المطاطية، كما نظم عدد من المواطنين بالمدينة مسيرة رفعوا أثناءها لافتات منددة بقرارات الجامعة.

كما أصدرت عدة جمعيات ومنظمات وطنية، جهوية ومركزية، بيانات دعم لفريق هلال الشابة؛ فيما قدم المجلس البلدي بالجهة استقالته احتجاجا على قرار الجامعة.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت، يوم 17 أكتوبر الجاري، تعليق نشاط فريق هلال الشابة ومنعه من المشاركة في المسابقات التي تنظمها في الموسم الرياضي 2020-2021؛ بسبب عدم إكتمال ملف إنخراطه رغم مراسلات التذكير.

أما بخصوص "حادثة كشك سبيطلة" فتعود إلى فجر يوم 13 أكتوبر الجاري، حينما لقي مواطن في معتمدية سبيطلة بولاية القصرين حتفه؛ إثر تنفيذ بلدية المكان لقرارات هدم لدد من البناءات العشوائية بالقرب من السكة الحديدية، وهو ما أدى إلى إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة وإعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية من مهامه.