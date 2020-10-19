337 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

توفي 337 شخصا في إيران بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، في حصيلة قياسية جديدة منذ ظهور الوباء في البلاد شهر فبراير الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في مداخلتها المتلفزة اليومية، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة ارتفع الى 30,712، وكانت الحصيلة اليومية القياسية السابقة 279 وفاة؛ تم الإعلان عنها يوم 14 أكتوبر الجاري.