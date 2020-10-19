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الرئيسية | خارج الحدود | مزاعم بالتحرش الجنسي تقيل عمدة عاصمة الدنمارك

مزاعم بالتحرش الجنسي تقيل عمدة عاصمة الدنمارك

مزاعم بالتحرش الجنسي تقيل عمدة عاصمة الدنمارك
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 15:50

استقال عمدة العاصمة الدنماركية كوبنهاغن فرانك ينسن، اليوم الاثنين، وسط مزاعم بالتحرش الجنسي بعدد من النساء.

وقال ينسن ذو الـ59 عاما، في مؤتمر صحف،ي إنه يستقيل أيضا من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الدنماركي، وأضاف أنه لا يستطيع مواصلة عمله السياسي فى ظل هذه المزاعم.

وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن ينسن اتخذ "القرار الصائب"؛ خاصة أنه تم توجيه مزاعم بسوء السلوك تجاه ينسن في 2004 و2011.

وظهرت المزيد من الاتهامات ضد المسؤول عينه مطلع الأسبوع، بما في ذلك تلك التى تعود إلى عام 2019.

اعتذر ينسن في اجتماع طارئ، أمس الأحد، وحصل على الدعم من أعضاء أغلب الأحزاب المحلية، ولكن بعد منتصف الليل خلص إلى أن "أفضل تصرف هو الاستقالة".

عمل ينسن في المعترك السياسي لأكثر من 30 عاما، بما في ذلك كعضو في البرلمان وعضو في مجلس الوزراء.،وهو عمدة منذ عام 2010.

وقبل أسابيع قليلة، استقال زعيم الحزب الليبرالي الاشتراكي الذي يدعم حكومة الأقلية بعدما تعرض لمزاعم بالتحرش الجنسي أيضا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مراقب مروكي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:02
وهذا هو التواضع الديمقراطي نتمنى الحكومة تحدو حدوى نيس في الاستقالة بسبب الفساد والكذب والنفاق والاسترزاق على ظهر المواطنين وقطع من اجورهم وبسب الفشل وتواطؤ مع الفاسدين واستغلال الريع لأنفسهم وهذه هي الديمقراطية والنزاهة إذا استقالت وتعذرت للمواطنين والوطن
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2 - rachida الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:07
السلام عليكم.هادا يحدت في البلد الذي يسميه المتأسلمون كافر.من أجل رد الاعتبار للنساء استقال العمدة من منصبه بسبب تحرشه بهن.لو حدث نفس الأمر في البلدان الإسلامية لخرج علينا المتأسلمون واتهموا الأنثى بأنها هي من تحرشت به وحتى لو رأوه بأمي أعينهم بأنه فعلا تحرش بها أو اعتدى عليها سينكرون ويتهمونها هي بفعل ذلك لأن المتأسلمين يعتبرون الذكر ملاك لا يخطأ والانثى فقط هي الفاسدة.لو لم نرى اغتصاباتكم المتكررة للنساء والأطفال وحتى الرضع والمحاريم والحيونات كنا سنصدق ولكن العالم بأكمله يشاهد احدات الاغتصابات التي تحدت عندنا يوميا ورغم ذلك مازلنا نتكبر ونتهم الأنثى بأنها هي الفاسدة وحدها والذكر هو الملاك الطاهر الذي لا يأتي المنكرات
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