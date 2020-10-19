مزاعم بالتحرش الجنسي تقيل عمدة عاصمة الدنمارك

هسبريس - د.ب.أ

استقال عمدة العاصمة الدنماركية كوبنهاغن فرانك ينسن، اليوم الاثنين، وسط مزاعم بالتحرش الجنسي بعدد من النساء.

وقال ينسن ذو الـ59 عاما، في مؤتمر صحف،ي إنه يستقيل أيضا من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الدنماركي، وأضاف أنه لا يستطيع مواصلة عمله السياسي فى ظل هذه المزاعم.

وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن ينسن اتخذ "القرار الصائب"؛ خاصة أنه تم توجيه مزاعم بسوء السلوك تجاه ينسن في 2004 و2011.

وظهرت المزيد من الاتهامات ضد المسؤول عينه مطلع الأسبوع، بما في ذلك تلك التى تعود إلى عام 2019.

اعتذر ينسن في اجتماع طارئ، أمس الأحد، وحصل على الدعم من أعضاء أغلب الأحزاب المحلية، ولكن بعد منتصف الليل خلص إلى أن "أفضل تصرف هو الاستقالة".

عمل ينسن في المعترك السياسي لأكثر من 30 عاما، بما في ذلك كعضو في البرلمان وعضو في مجلس الوزراء.،وهو عمدة منذ عام 2010.

وقبل أسابيع قليلة، استقال زعيم الحزب الليبرالي الاشتراكي الذي يدعم حكومة الأقلية بعدما تعرض لمزاعم بالتحرش الجنسي أيضا.