بين انتخابات 2016 و2020 .. هل يعيد ترامب تحقيق "المفاجأة"؟

هسبريس من واشنطن

حرص جوزيف يوزينسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميامي، على التأكيد في حديث لهسبريس قبل أربع سنوات أن المرشحة الديمقراطية حينها، هيلاري كلينتون، ستفوز بالانتخابات الأمريكية، لكن النتائج النهائية جاءت مخالفة لهذه التوقعات.

ولم يكن يوزينسكي الوحيد الذي كان على هذا الرأي، بل فشل أغلب المحللين والمتابعين للانتخابات الأمريكية في توقع هوية المرشح الذي سيصل إلى البيت الأبيض خلال انتخابات 2016، وذهب جلهم إلى التأكيد أن كلينتون ستصنع التاريخ وتسجل اسمها بمداد من ذهب كأول امرأة في التاريخ ترأس الولايات المتحدة.

لكن توقعات محللي الشأن السياسي الأمريكي، التي ارتكزت على نتائج استطلاعات الرأي، لم تكن في محلها، ونجح المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في تلوين البيت الأبيض باللون الأحمر، وكذا تكريس هيمنة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب سنة 2016.

استطلاعات الرأي خلال هذه السنة لا تسير فقط في الاتجاه ذاته، بل تضع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في مركز أفضل مقارنة مع كلينتون، خصوصا الاستطلاعات على الصعيد الوطني، ووصل تقدم بايدن في بعضها إلى 16 نقطة.

وحسب "Real Clear Politics"، المتخصص في تجميع الاستطلاعات، فإن المرشح الديمقراطي يتقدم بمعدل 9 نقاط على الصعيد الوطني في مختلف الاستطلاعات التي صدرت خلال الأشهر الأخيرة.

كلمتا سر

ولفهم مدى مصداقية هذه الاستطلاعات وانعكاسها على نتائج الانتخابات، فإن كلمة السر الأولى تتمثل في الولايات المتأرجحة، وهي الولايات التي يتأرجح فيها التصويت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ إذ يتمتع بايدن بتقدم واضح في بعضها، في حين تظهر نتائج سبر الآراء وجود تنافس شرس بين المرشحين.

ووفق تحليل أجرته مؤسسة "Clarity Campaign Labs" المتخصصة في تحليل البيانات، فإن بايدن يتقدم بأربع نقاط في استطلاعات الرأي عن هيلاري كلينتون خلال الفترة نفسها من السنة الانتخابية.

هذا الفارق قد يكون كفيلا بإيصال بايدن إلى البيت الأبيض رئيسا للبلاد هذه المرة، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس لمدة ثماني سنوات.

ويعود ذلك أساسا إلى أن ترامب فاز خلال انتخابات 2016 بفارق ضئيل في عدد من الولايات المتأرجحة، كميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا، بالإضافة إلى فلوريدا.

وتفوق ترامب على منافسته الديمقراطية بفارق 0.2 في المائة فقط، وبلغ هذا الفارق في ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن 0.7 في المائة، في حين لم يتجاوز 1.2 في المائة بولاية فلوريدا التي كانت حاسمة في تحديد هوية الفائز بالانتخابات.

أما كلمة السر الثانية، فهي هامش الخطأ "Margin Error"، التي تتضمنها جميع استطلاعات الرأي، والتي تصل في بعض الأحيان إلى خمس نقاط، وهذا ما سيكون كفيلا بقلب موازين القوى، خصوصا في ولايات تعرف منافسة شرسة بين ترامب وبايدن، مثل فلوريدا وأوهايو وأريزونا.

ولم يعر كثيرون اهتماما كبيرا لهذا الهامش خلال الانتخابات الماضية، خصوصا في الأسبوع الأخير من الانتخابات، حينما تقلصت الفجوة بين المرشحين بشكل كبير.

ومن العوامل التي قد تكون في صالح بايدن، تقدمه في استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بنسبة 49 في المائة، مقابل 19 في المائة في أوساط الناخبين الذين دعموا مرشحا ثالثا خلال الانتخابات السابقة، ما يعني أنه في حال ظلت هذه النسبة على حالها، فإن ذلك سيعبد طريق المرشح الديمقراطي نحو البيت الأبيض.

عامل آخر لا يقل أهمية عما سبق، هو ارتفاع شعبية بايدن على حساب ترامب في مختلف استطلاعات الرأي في أوساط عدد من المجموعات الديموغرافية، كنساء ضواحي المدن والأشخاص كبار السن، الذين عادة ما يصوتون بكثافة خلال الانتخابات عكس الفئات الشابة التي لا تقبل على مكاتب الاقتراع بكثرة.

ويشكل التصويت المبكر أحد أبرز العلامات التي ستصنع الفارق في انتخابات هذه السنة بعد أن أدلى 29 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم إلى حدود الإثنين، وهو رقم غير مسبوق يمكن أن يغير معادلة الانتخابات الرئاسية.