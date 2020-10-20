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الرئيسية | خارج الحدود | 322 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

322 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

322 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:47

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 322 حالة وفاة و 5039 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 539 ألفا، ومجموع الوفيات تخطى 31 ألفا.

ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 4810 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 434 ألفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hicham الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 13:09
ايران ايران ايران معرفتش علاش هاد الدولة بضبط نم دون الدول.؟ عدد الاصابات عدد الموتى..... وجميع التفاصيل
واش ايران تدكر المغرب فالجريدات ديالها
سؤال للناس لي تيقراو الجرائد الارانية
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