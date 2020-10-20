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كُتّاب وآراء
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حصيلة قياسية للإصابات اليومية بالجائحة في روسيا
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 14:55
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 16319 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز بذلك المليون و431 ألف حالة.
وسجلت روسيا 269 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات بها منذ بدء تفشي الوباء 24635 حالة.
وتماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 9704 أشخاص ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و85 ألفا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - سحيتا كرسيف الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:23
السلام عليكم قرات عن الدواء الروسي للفعال وقالو سيوزعوه في الصيدليتت .وكدالك اللقاح الروسي الذي لقحت بنت بوتين واللقاح الثاني . قبل اسبوع وقالو فعال . انا لا افهم شيء
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