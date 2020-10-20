تصاعد الاحتجاج يفرض حظر تجوال بعاصمة نيجيريا

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم ولاية لاyوس النيجيرية فرض حظر تجوال، ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه حاكم الولاية، باباجيد سانو أولو، في بيان له على موقع تويتر.

وجاء في البيان: "يأمر الحاكم جميع المواطين، باستثناء مقدمي الخدمات الأساسية، بعدم الخروج إلى الشوارع"، وأضاف: "شاهدت مصدوما كيف تحول ما بدأ كاحتجاجات سلمية إلى وحش يهدد صالح مجتمعنا"، في إشارة إلى الاحتجاجات المطالبة بحل الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة السرقة "سارس".

وأضاف المسؤول نفسه: "لقد فُقدت أرواح وأصيب أشخاص، بينما يختبئ المجرمون والأوغاد الآن تحت مظلة هذه الاحتجاجات لإطلاق العنان للفوضى في البلاد".

وكانت الاحتجاجات اندلعت، في مطلع أكتوبر الجاري، بسبب مقطع فيديو يظهر شرطيا مزعوما من الفرقة الخاصة بمكافحة السرقة، وهو يطلق النار على شاب في ولاية دلت،ا جنوب نيجيريا، مما تسبب في احتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر مقطع الفيديو عالميا باستخدام وسم "إنهاء الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة".

وأعلنت الحكومة، في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، أنها سوف تحل الفرقة الخاصة بمكافحة السرقة، والتي تشكلت عام 1992 لمكافحة السطو المسلح والجرائم الخطيرة الأخرى.